Özel sağlık kuruluşu açma lisanslarında yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı, özel sağlık sektöründeki yatırımları stratejik bir planlama ile yönlendirmek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.

Yeni yönetmelikle özellikle Anadolu’da ihtiyaç duyulan illerde yatırım teşvik edilerek sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Düzenleme ile özel sağlık tesislerinin yatırımlarında bölge bazlı atıl kapasitenin de önüne geçilecek.

Yatırım planlamaları bölgesel ihtiyaç ve mevcut altyapı analizleri ile yapılacak

Yeni düzenleme ile özel sağlık tesislerine kadro standardı oluşturulacak. Bu sayede sağlık tesisi ve sağlık personeli gibi kıymetli kaynakların ülke genelinde dengeli bir şekilde dağılımı sağlanırken, kaynak israfının da önüne geçilecek. Özellikle Anadolu’da, ihtiyaç duyulan illerdeki yatırımların teşvik edileceği yeni yönetmelik ile herkesin eşit kalite standartlarında sağlık hizmetine erişebilmesi hedefleniyor.

Tüm tesislerdeki tıbbi branşlar, cihazlar ve hizmetler uyumlu hale getirilecek

Yeni sistemde, yatırım yapılacak tıbbi branşlar, özellikli hizmetler, sağlık tesisinin büyüklüğü ve kullanılacak tıbbi cihazlar birbiriyle uyumlu hâle getirilecek. Lisans alacak sağlık tesisinin fiziki kapasitesi, insan gücü ve teknolojik altyapısı bütüncül bir şekilde planlanacak.

Tüm lisans süreçleri bakanlık kontrolünde şeffaf ve denetlenebilir olacak

Yasal düzenleme ile tüm özel sağlık tesisi lisans süreçleri; Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde, merkezi planlamayla yürütülecek. Lisans süreçlerin her aşamasının şeffaf ve denetlenebilir yapısı, kamuoyu güveninin teminatı olacak.

Hedef, özel sağlık tesislerinin Türkiye’de daha yaygın, kaliteli ve sürdürülebilir olması

Düzenleme ile özel sektörün dinamizminin ulusal sağlık politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi, özel sağlık tesislerinde vatandaşlar için ‘daha erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir’ bir sağlık ekosistemi inşa edilmesi amaçlanıyor.