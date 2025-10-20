Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026’da başlıyor

Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete de yayımlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından özel sağlık sigortalarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Değişiklikler, sigortalıların haklarını genişleten ve sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini artıran düzenlemeleri içeriyor.

Seyahat sağlık ve hastalık sigortaları kapsam dışına çıkarıldı

Yeni yönetmelik kapsamında, seyahat sağlık sigortaları ve hastalık sigortaları özel sağlık sigortası kapsamından çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte özel sağlık sigortası yalnızca bireysel ve grup sağlık poliçelerini kapsayacak şekilde tanımlandı.

Bekleme süresi sadece ilk dönemde uygulanacak

Yönetmeliğe göre, sigorta şirketleri artık bekleme süresi uygulamasını yalnızca ilk poliçe dönemine mahsus olarak belirleyebilecek. Sigortalı aynı plan kapsamında poliçesini yenilediğinde bekleme süresi tekrar uygulanamayacak. Ayrıca sigortalının şirket değiştirmesi halinde, önceki poliçesinde bekleme süresi tamamlanmışsa, yeni şirkette aynı bekleme süresi yeniden uygulanamayacak.

Yenileme garantisi koşulları netleştirildi

Yönetmelikte ömür boyu yenileme garantisi ile ilgili önemli düzenlemeler yer aldı. Buna göre, sigorta şirketleri 60 yaşını doldurmamış sigortalılara belirli koşullar altında ömür boyu yenileme garantisi sunmakla yükümlü olacak. Bu garantinin sağlanabilmesi için sigortalının aynı plan kapsamında kesintisiz üç yıl boyunca sigortalı olması ve bu sürede ödenen tazminatların toplam primlere oranının yüzde seksenin altında kalması gerekecek. Şirketler, bu koşulları sağlayan sigortalılara garanti vermekten kaçınamayacak. Ayrıca bu garantinin sağlandığı poliçelerde teminatlar daraltılamayacak, katılım payı artırılamayacak ve ek prim talep edilemeyecek.

Şirket değişikliğinde kazanılmış haklar korunacak

Yönetmeliğe eklenen yeni madde uyarınca, özel sağlık sigortası sahipleri belirli şartları sağlayarak başka bir sigorta şirketine geçtiklerinde ömür boyu yenileme garantilerini koruyabilecek. Bu geçişlerde tüm bilgi aktarımı yalnızca Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sigorta şirketleri, doğrudan sigortalılardan bilgi talep edemeyecek ve yalnızca bu merkez üzerinden sağlanan yetkilendirilmiş verileri kullanabilecek.

Grup poliçelerinde katılım sertifikası zorunlu oldu

Yönetmelikle birlikte grup sağlık sigortası kapsamındaki sigortalılar için katılım sertifikası düzenlenmesi zorunlu hale geldi. Bu sertifikada sigortalının hakları, teminatların kapsamı ve varsa yenileme garantisine ilişkin bilgiler yer alacak. Grup poliçesinden ayrılarak bireysel sigortaya geçen sigortalılar, yenileme garantisi haklarını kaybetmeyecek.

Kişisel veriler on yıl süreyle saklanacak

Yeni düzenlemeler kapsamında, sigortalıların kişisel verilerinin saklanmasına ilişkin kurallar da netleştirildi. Sigorta şirketleri, sigortalılığın sona ermesinden itibaren sağlık bilgileri ve poliçe kayıtlarını on yıl boyunca bireysel bazda saklayacak. Bu sürenin sonunda ilgili veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecek. Tüm veri işlemleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun şekilde yürütülecek.

Mevcut sözleşmelerde haklar korunacak

Yönetmelik 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce yapılmış mevcut poliçelerde geçerli olan yenileme garantileri ve tarifeler, sözleşmeler süresince aynı şekilde devam edecek. Ancak bu tarihten itibaren düzenlenecek yeni poliçelerde, yönetmelikte belirtilen bekleme süresi ve yenileme garantisi hükümleri uygulanacak.

Sigorta şirketlerine yeni yükümlülükler getirildi

Yapılan değişikliklerle birlikte sigorta şirketlerinin sorumlulukları artırıldı. Şirketler artık poliçe sahiplerine kampanyalar, indirim oranları ve poliçe koşulları hakkında açık bilgi vermekle yükümlü olacak. Ayrıca sigortalılara ait bilgiler yalnızca yasal yollarla ve belirlenmiş veri kanalları üzerinden temin edilebilecek.

Amaç şeffaflık ve tüketici haklarının güçlendirilmesi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hayata geçirilen bu düzenlemelerle, sektörde şeffaflığın artırılması, tüketici haklarının güçlendirilmesi ve sigorta sistemine olan güvenin artırılması hedefleniyor.