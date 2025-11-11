Özel sağlık yatırımları izinleri ihaleyle verilecek, merkezi planlama ve teşvik uygulanacak

ANKARA (EKONOMİ) - Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazetenin 11 Kasım günlü sayısında yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği değişikliğiyle kapsamlı düzenlemeler getirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle, özel sektörün sağlık yatırımı yapmasındaki merkezi planlama genişletildi. Ayrıca yatırım izinlerin (lisansların) bazılarının ihale ile verilmesi hükmü konuldu.

Buna göre gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşları açabilmesi açık artırmaya dayalı ihale yöntemiyle mümkün olacak.

Yönetmelik değişikliğiyle ilgili Bakanlıktan verilen bilgide, düzenlemenin hedefinin Anadolu’da ihtiyaç duyulan illerde yatırımların oluşması için teşvik verilmesi, bazı yerlerdeki atıl kapasitenin önüne geçilmesi, şaffaflaşma ve süreçlerin adil ilerlemesi olduğu kaydedildi.

Yönetmeliğe göre, merkezi planlama ile hastane ve ayakta teşhis-tedavi türü sağlık kuruluşları kendilerini bağlayan mevzuat kapsamında yatırım yapma başvurusu yapacaklar.

Bakanlık, Kamu İhale Sistemi içinde artırma dokümanı yayınlayacak. Bakanlık sitesinden de duyurulacak. Kurulacak artırma komisyonu ile istekliler arasında artırma yapılacak. Yönetmelik değişikliğinde, artırma usul ve işleyişine yönelik hükümler yer aldı.

Artırmayla alınan izin dışında, tesis için mevzuatta bulunan ruhsat ve faaliyet izni ayrıca alınması gerekecek. Lisansların birleştirilmesi ya da devri de yönetmelikle yasaklandı.

Bakanlıktan verilen bilgide, düzenlemeyle tüm lisans süreçlerinin Sağlık Bakanlığı kontrolünde ve şeffaf olarak gerçekleşeceği; denetlenebilir bir yapı oluşturulduğu vurgulandı.

Merkezi yapılanma ile ihtiyaç duyulan yerlerde sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirilmesinin hedeflendiği, bölgesel ihtiyaç ve mevcut altyapı gözetilerek planlama yapılacağı, kadro standardı oluşturulacağı vurgulandı.

Bilgide, tıbbi cihaz, tıbbi branşlar, sağlık tesisi büyüklüğü, fiziki kapasite, insan gücü, teknolojik altyapısı planlamada gözetilecek.