CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart 2025’te İBB’ye düzenlenen operasyonda partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve birçok İBB bürokratının gözaltına alınmasının yıl dönümünde, Saraçhane’deydi. Dün düzenlenen 99’uncu miting ardından gece Saraçhane’de kalan Özel, sabah belediye binasında yayınlara katıldı, ardından da Silivri’de İmamoğlu’nu ziyaret etti.

CHP Lideri Özel, ramazanın son iftarını da Saraçhane’de yaptı. Özel burada Aile Dayanışma Ağı (ADA), İBB bürokratları, belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, MYK üyeleri, milletvekilleri ve tutuklu yakınlarıyla bir araya geldi. Özel’e eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel’in yanı sıra Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

Nuri Aslan: “Bir yıldır asla umutsuz olmadık, geri adım atmadık”

İftar programında konuşan Nuri Aslan, şunları söyledi:

“Bugün tam bir yıl oldu. Bir yıldır arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, yol arkadaşlarımızdan kardeşlerimizden uzaktaydık. Bu mücadeleden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, İl Başkanımızla büyük bir mücadele yürüttük. Kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık. Onlarla beraber olduk. Biz asla umutsuz olmadık, geri adım atmadık. Genel Başkanımızın umuduyla beraber bir meşaleyi yarına taşıyoruz. Yarın Ramazan Bayramımızı idrak edeceğiz. Allah hepinize bir daha ki Ramazan Bayramı'nda eşlerinizle, çocuklarınızla, yavrularınızla, kardeşlerinizle beraber olmayı nasip eylesin. Allah'ım ülkemize adaleti nasip eylesin.”

Özgür Özel: “Türkiye, yeni bir iktidarı karşılamak üzere doğum sancıları çekiyor”

CHP Lideri Özel ise şöyle konuştu:

“Zor bir sürecin içindeyiz, ortasındayız. Türkiye, yeni bir iktidarı karşılamak üzere doğum sancıları çekiyor. Çok uzun yıllardır süren bir iktidarla vedalaşmak üzere birtakım zorluklar yaşıyor. Pek çoğunuzun payına çok sevdiklerinden ayrı düşmek, onları özlemek, kiminize onlarsız çocuk büyütmek, kiminize evladından, eşinden ayrı kalmak düştü. Gerçekten işin en zor kısmını burada yakınları cezaevinde olanlar yaşıyor. Sonraki zor kısmını cezaevindeki arkadaşlarımız yaşıyor. Çünkü cezaevinden bulunmaktan daha zoru dışarıda ailesini bırakıp kendisi içeride bulunan insanların yaşadıkları, hissettikleri. Bunun yanında da hizmet edemez hale gelmemiz için ki biliyorlar bu bir iktidar yürüyüşüdür. Bu iktidar yürüyüşünü kesintiye uğratmak için yapılan saldırılar sonrasında burada arkada olanlar, dışarıda olanlar bir yandan yaptıkları iş engellenmek suretiyle zorluk yaşıyorlar, bir yandan da yol arkadaşlarından ayrı ve hep bir yanları eksik olarak bir şeyler yaşıyorlar.

“Son iftarı, her şeyin başladığı o günün yıl dönümünde birlikte yapmak istedik”

Biz de burada İstanbul özelinde İl Başkanımızla, partimizin özelinde yönetici arkadaşlarımızla birlikte bir tarafında ayrılık olan, bir tarafında acı olan, bir tarafında direnmek olan bu mücadelenin bir noktasında karınca kararınca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Suat Özçağdaş burada, ADA’ya yaptığı katkılarla. Sinem Kırçiçek burada PM’miz adına ADA’daki çabalarıyla, bütün bürokrasiyle birlikte Volkan Bey’in gayretleri ve yeri doldurulmayacak bir siyaset insanı, bir yönetici Ekrem İmamoğlu’na vekâlet eden Nuri Aslan ile buradayız, bir aradayız. Daha önce bir iftar yemeğinde ailelerle buluşmuştuk. Ama son iftarı her şeyin başladığı o günde, yani 19 Mart’ın yıl dönümünde birlikte yapmak istedik. Hem belediye meclis grubumuzla hem ailelerimizle hem bürokratlarımızla hem de 19 Mart’ın yıl dönümünde Saraçhane’de olmak, Saraçhane’de sizlerle birlikte son iftarımızı açmak istedik.

“Bir dahaki Ramazan Bayramı değil, Kurban Bayramı gelmeden kavuşmanızı temenni ediyoruz”

Dün akşam teslim olmayanların, darbeye direnenlerin, mücadele edenlerin doldurduğu Saraçhane’de yüzbinlerle birlikteydik, aynı bir yıl öncesinde olduğu gibi. Bugün de kızım İpek ve eşim Didem ile birlikte ki onlar biz üç kişilik bir aileyiz ve üç ayrı şehirde yaşıyoruz. Çok nadir bir araya geliyoruz. Dün akşam mitingde bir aradaydık. Bu akşam da bu iftar sofrasını hep birlikte paylaşmak istedik. Böyle eşlerin ayrı olduğu bir günde bizim de fiziken hep ayrı olduğumuz ailemiz bir araya gelip sizinle bir dayanışma göstermek istediğimiz bugünde, hep birbirimize bir yandan umut vermek istiyoruz ama hep kötü şeyleri konuşuyoruz. Böyle hayatımızdan bir küçük kesitle, böyle birazcık gülümsetecek bir şey paylaşmak istedim. Hepinizi çok seviyoruz. Bu salon bir iftar sofrası. Bu salon olur. Sürçü lisan oldu, Nuri Bey dedi ki ‘Bir dahaki Ramazan Bayramı’nda bir arada olursunuz.’ İnşallah Kurban Bayramı gelmeden eşlerin kavuşmasını temenni ediyoruz.

“Çankaya Köşkü’nde verilecek iftarlarda, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığında olduğu iftarlarda, Türkiye’nin yarınlarında birlikte olacağız”

Bu salondaki insanlarla hepimizin yürüyecek çok yolu var. Başka iftar sofraları olacak. İstanbul’da değil, Ankara’da iftarlarda buluşacağız. Kardeşleriniz, eşleriniz, evlatlarınız buradaki gibi çok daha mühim görevlerde Ankara’da olacaklar. Hep beraber Türkiye’yi yönetecekler. Biz de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Ümit ediyorum, Çankaya Köşkü’nde verilecek iftarlarda, çok daha mühim mevki ve makamlarda bulunulan iftarlarda, inşallah Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığında, her birimizin ya da şu an birlikte olmadığımız sevdiklerimizin çok kıymetli görevlerde olduğu iftarlarda Türkiye’nin yarınlarında birlikte olacağız. O gün ben yine size bugünü hatırlatacağım.”

Özel’in konuşmasının ardından dua okundu ve iftarlar açıldı. Özel, Saraçhane’den ayrılırken katılımcılarla bayramlaştı. Özel, eşi ve kızı ile birlikte Manisa’ya hareket etti.