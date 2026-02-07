Özel: Tutuksuz ve adil bir yargılama sürecinin yaşanmasını bekliyoruz



Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünce belediye başkanlarına rüşvet verilerek, ihale süreçlerinin organize edildiği iddialarına ilişkin davada Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak 8 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Zeydan Karalar tahliye edildi.

Karalar, tahliye edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililerle CHP Adana İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. Zeydan Karalar, "Göreve başladığımızda inşallah yine genel başkanımızı çağıracağız. Artık aranızdayım, artık birlikteyiz. İçerideyken bile hep kalpten, gönülden sizlerle birlikteydim" diye konuştu.

Tutuklu diğer belediye başkanları için de tutuksuz yargılama talep eden CHP Genel Başkanı Özel ise, "Zeydan Karalar ilk tutuklandığında 250 bin kişi toplanıp bütün Adanalılar karara isyan etmiştik. O gün size, ‘Gideceğiz, mücadeleyi sonuna kadar verip, bu otobüsün üstüne Zeydan başkanla birlikte çıkacağım' demiştim. İşte bugün o gündür. Bugün Adana'nın Zeydan'ına kavuştuğu gündür. Gözün aydın Adana. O gece nasıl muhteşem bir gece olduysa, Türkiye sınırlarını aşıp Avrupa'da, dünyada yankı uyandırdıysa bugün de tarihi bir gündür" ifadelerini kullandı.

Özel, Zeydan Karalar'ın bir an önce görevine iade edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu kararın bir başlangıç olmasını, tutuksuz ve adil bir yargılama sürecinin yaşanmasını bekliyoruz. Artık Zeydan Karalar'ın Adana'ya, Adana'nın da ona hasreti bitmelidir. İçişleri Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum, Zeydan Karalar'ın görevinin başına dönmesi Adanalıların talebidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özel ve beraberindekiler vatandaşları selamladı.