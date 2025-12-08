Özel: Vatandaşın 3 maaşı vergiye gidiyor

TBMM Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün kürsüye çıktı.

Genel Başkanların konuşma yapacağı oturum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına yaptığı açılış konuşmasının ardından başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi ve grubu adına en kapsamlı değerlendirmeyi yapmak üzere kürsüdeki yerini aldı.

Vergi yükü sebebiyle vatandaşın bir otomobil kendine bir otomobil devlete aldığını ifade eden Özel, "Türkiye'de otomobil dediğiniz, tekerlekli bir vergi dairesi. 700 bin liralık araca 824 bin lira vergi... Yani bir araba kendisine alabilen vatandaş bir arabayı da devlete vermek zorunda bu ülkede" dedi.

"Tüpten değil elmastan vergi alınsın"

Bütçenin neredeyse tamamının vergiden elde edildiğini ifade eden Özel, "Mutfak tüpünden, tırnak makasından, elektrikli süpürgeden değil pırlantadan, elmastan, lüks araçlardan ÖTV'nin alınacağı bir vergi düzeni önerdiğimizi söylemek isterim" dedi.

"Vatandaşın 3 maaşı vergiye gidiyor"

Gelir vergisi nedeniyle vatandaşın maaşının 4'te 1'inin vergiye gittiğini ifade eden Özel, "Gelir vergisinden bir örnek: Vatandaş, çok önemli bir üniversiteyi bitirmiş ve 73 bin lira maaşla çalışmaya başlasın. 12 aylık maaşının 3 tanesi vergiye gidiyor. Ve yıl boyunca 9 maaşla geçinmek zorunda kalıyor" dedi.

"Her mahalleye kreş açacağız, taşımalı eğitimi mümkün olduğunca kaldıracağız"

Köy okulları ve kreşler konusuna değinen Özel, iktidara geldiklerinde her mahalleye kreş açacaklarını, köy okullarını yeniden açacaklarını ve taşımalı eğitimi mümkün olduğunca kaldıracaklarını ifade etti. Özel, "Belediyelerimiz bugüne kadar iktidarın kapatma çabalarına rağmen hedefimiz bin kreşten 770'ini açmış durumda. İktidarımızda her mahalleye kreş açacağız. Zenginin çocuğunun el becerisi 3 yaşında başlarken yoksulun çocuğununki 7 yaşında başlamasın. O kreşler sayesinde kadınlar ister sosyal hayata ister istihdama katılacak. Kadını çocuğa bakıp evde kocasını bekleyen konuma sıkıştırmaktan kurtaracağız. İktidarımızda mümkün olan bütün köy okullarını açacağız, taşımalı eğitimi mümkün olduğunca kaldıracağız" dedi.

"Mülakatı kaldırıp liyakati getireceğiz"

Mülakat konusuna değinen Özel, "Mülakatı kaldıracağız liyakatı getireceğiz. Mülakatta 'reis' denilince ıspanak diyenin elendiği, dombra söyleyenin seçildiği bu sisteme son vereceğiz. Ücretli öğretmenliğe son verip, MEB'den daha çok öğretmen istihdamının yapıldığı üç harfli marketler utancına son vereceğiz" diye konuştu.

"Paran kadar sağlık dönemini kaldıracağız"

Sağlık sistemindeki özelleşmeye tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özel, "Paran kadar sağlık dönemini sonlandıracağız" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi: "Sağlık sisteminin 3'te 1'i özel sektörün elindedir. OECD ülkelerinde bin kişiye 4, hekim 9 hemşire düşerken; Türkiye'de 2 hekim, 3 hemşire düşmektedir. Bugün vatandaşlar randevu sırası bekliyorlar. MR için 1,5 - 2 ay süre veriliyor. Milleti sınıflara bölen ve bu sınıflara göre muamele eden AK Partinin kara düzeni budur. Biz haftada iki miting yapıyoruz milletin derdini dinliyoruz. Kara düzende yeni doğan bebekler bile güvende değil. Sağlık çalışanlarının neredeyse tamamı şiddet tehdidi altındadır. Araştırmalara göre yüzde 65'i tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Son 5 yılda 11 bin 700 doktor ülkeyi terk etmiştir. Tabii ki o doktorların ailelerinin de sözünü söyleyeceği sandık gelecek, kimin gideceğine de karar verecekler. Tüm askeri hastanelerini yeniden açacağız. İlaca erişimi güvence altına alacağız. Performans sistemini kaldıracağız. Ortez, protezde en ucuzun bulunup iyisi için fiyat farkının aldındığı düzeni kaldıracağız. Paran kadar sağlık dönemini sonlandıracağız."