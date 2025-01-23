Özel ve Dikbayır'ın dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunulup Karma Komisyon'a havale edildi.
AA
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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayı'a ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
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