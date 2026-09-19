Özel yanıtladı: Mansur Yavaş hâlâ potansiyel cumhurbaşkanı adayı mıdır?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Murat Sabuncu’nun T24 için yaptığı röportajda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 9 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ve olası cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayan Yavaş’ın aynı gün Erdoğan ile görüştüğü hatırlatılarak, görüşmenin tarihini Erdoğan’ın siyasi bir manevrası olarak görüp görmediği sorusu üzerine Özel, Yavaş’ın Erdoğan ile görüşmesinde bir sakınca görmediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu meselenin bizim adımıza değerlendirenlerin tariflerini özgüvensiz buluyorum”

“Ben bir sıkıntı görmüyorum. Mansur Bey için de bizim için de ne sıkıntı? Bu meseleyi bizim adımıza değerlendirenlerin tariflerini özgüvensiz olarak görüyorum. Mansur Bey bana bunu, daha ben CHP Genel Başkanı’yken söyledi. Dedi ki ‘Büyük projelerim var. Yurt dışından büyük kaynaklar buldum. Ancak imzalamıyor ve kendisine gidip bir ziyaret yapmadan da imzalamayacağı anlaşılıyor. Bir ziyaret yapmamda bir mahsur var mı?’

Ben de dedim ki ‘Sizin işiniz hizmet etmek.’ Daha önce Ekrem Bey de gitmişti veya normal bir seyir olsaydı Ekrem Bey de gelir giderdi zaten. Özellikle büyük bir metro projesinden bahsetti. ‘Ankara’ya metro kazandırmak için yapılacak bir ziyarette ben hiçbir mahsur görmem’ demiştim. Bu ziyaretten birkaç gün önce de Ankara’ya gelişte bir karşılamada, benimle konuştuktan sonraki süreçte randevu talep ettiğini ve yakında o randevunun verilebileceğini, bilgimin olmasını istediğini söyledi.”

“Erdoğan dokuzuna değil, otuz dokuzuna randevu verse milletin dediği olacak”

Yavaş’ın Erdoğan ile görüşmesinden siyasi sonuçlar çıkarılmasını eleştiren Özel, şöyle devam etti:

“Toplumun yüzde 60’ı Mansur Yavaş’ın gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı olabileceğini söylüyorken, Mansur Yavaş’ın bir külliye ziyaretinden böyle özgüvensizce ‘AK Parti’ye geçecek’ diyen de var, ‘Adaylıktan çekilecek’ diyen de var. ‘Erdoğan tam onu CHP’nin kuruluş gününde çağırdı’ diyen de var. Bunların tamamını özgüven eksikliği olarak görüyorum. Sonuçta herkes kendi sürecini yönetiyor. Biz de kendi sürecimizi yönetiyoruz. Bir şekilde o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Erdoğan dokuzuna değil, otuz dokuzuna randevu verse sonuçta sandıkta milletin dediği olacak.”

“Mansur Bey’in tavrı son derece tutarlı”

Yavaş’ın CHP’den YENİ Parti’ye katılmamasına ilişkin soru üzerine Özel, şunları kaydetti:

“Tüm belediye başkanları için söyleyeyim. ‘Ben CHP’deyim, bundan sonra burada olacağım’ diye ilan eden ya da ‘Ben YENİ Parti’ye gitmiyorum, gitmem’, ‘Ben Özgür Özel’le birlikte değilim’ diyenlerin dışındaki herkesi yanımızda kabul ediyoruz. Biz 31 Mart 2024 seçiminde Türkiye siyasi tarihinin en büyük yerel seçim başarısını elde ettik. Bırakın butlan durumunu, 50 yıllık bir başarı kazandık. Elli yıl sonra partiyi birinci parti yaptık.

Biz o seçimi ilmek ilmek, adım adım kazandık ve her bir belediye meclisi üyesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Geçmişte meclis çoğunluğumuz yoktu. Başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyeleri olmak üzere belediyelerde meclis çoğunluklarımız sağlandı. Bakın, Bursa’da sağlayamadık, başımıza gelen ortada. O yüzden daha parti kurmayla ilgili meseleyi kafamızda tasarlarken, millet partinin ismini düşünürken biz belediye meclislerindeki olası senaryoları ve riskleri değerlendiriyorduk.”

Belediye başkanları ile belediye meclisi üyelerine YENİ Parti’ye katılmaları yönünde çağrı yapmadıklarını belirten Özel, “Kritik dengeler oluşabilir demiştik. Bunun bazı olumsuz örneklerini de gördük. Mansur Bey çıkıp da ‘Ben Özgür Bey’le değilim, ben YENİ Parti’yle değilim’ demedikçe bir problem yok. Zaten kendisiyle düzenli görüşüyoruz” dedi.

Özel, Yavaş’ın “mutlak butlan” kararından bu yana izlediği tutuma ilişkin de “Mansur Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’nde, butlanın olduğu andan itibaren ortaya koyduğu tavır şu ana kadar son derece tutarlı. Bizim kendisiyle aramızda bu anlamda bir fikir ayrılığı ya da çelişki yok” ifadelerini kullandı.

“Mansur Yavaş’ın adaylığı çok önemli bir seçenektir”

“Mansur Bey hâlâ potansiyel cumhurbaşkanı adayı mıdır” sorusuna “Evet” yanıtını veren Özel, şöyle konuştu:

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi’ndeyken, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayını ön seçimle belirlemek istedik. Ancak o sırada yargı operasyonları olunca bunu halka da sorduk. Ekrem İmamoğlu, 15,5 milyon oyla seçildi. Ekrem İmamoğlu o andan itibaren halkın cumhurbaşkanı adayıydı. Onu geri çekmek ancak kendi kararıyla, milletin kararıyla olabilecek bir şey. O açıdan Ekrem İmamoğlu teknik ve hukuki olarak aday olabildikçe cumhurbaşkanı adayıdır.

Ekrem Bey’in başına bu geldiğinde Mansur Bey çok olgun bir tavır göstererek ‘Bu vakitten itibaren cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili iddiamı geri çekiyorum’ dedi. Ekrem İmamoğlu’na gitti, hem ön seçimde oy verdi hem de arkasında durdu; durmaya devam ediyor. Bu çok önemli bir şey.”

İktidarın, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını engellemeye çalıştığını savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir realite var. Bu iktidar Ekrem İmamoğlu’nun adaylığından o kadar korkuyor, o kadar üstüne gidiyor ki kelimelerden açılan davalar var. Geçen gün bir davadan haberdar oldum ve inanamadım. Defalarca baktık, sorduk. Ekrem Başkan’a iki yıl bir ay ceza vermişlerdi. Ekrem Başkan kürsüdeyken AK Parti Tuzla Belediye Başkanı provokasyon yapıyor, birileriyle kavga ediyor, laf söylüyor. Ekrem Başkan da ‘Siz ona uymayın, provokasyon yapıyor. O burayı germeye gelmiş’ diyor. ‘O burayı germeye gelmiş’ lafından hapis cezası verdiler. Öncesinde de iki beraat oldu.

Hâl böyle olunca insan anlıyor ki Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş’ın adaylığı çok önemli bir seçenektir. Ancak hassas bir şey söyleyeyim: İlk günden beri söylüyorum, kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey, ‘Ekrem Bey’in iddiası devam ettikçe ben iddiamı geri çekiyorum’ demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu. Şu an kendisi aday olmayı düşünürse hem bizim için hem gelecek cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için hem de millet için çok önemli bir seçenek.”