Özgür Özel cephesi ihraç istemi kararına karşı harekete geçti

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla aynı zamanda milletvekilleri de olan CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile milletvekilleri Ensar Aytekin, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer'in "tedbirli olarak kesin ihraç" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

"İhraç istemi kararına karşı yarın mahkemeye başvuracağız"

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel'in parti sözcüsü Zeynel Emre "Yarın sabah asliye hukuk mahkemesine başvuracağız. Parti meclis üyelerinin çoğu bu yapılan kumpas karşısında partisini savunmak konusunda hemfikir. Şimdi 9 arkadaşımızı niye alelacele bu akşam disipline verdik diye açıklıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bunların 4'ü parti meclis üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası. Bir taraftan da sürekli partinin birlik bütünlükten bahseden açıklamaların da koca bir yalan olduğu bir kez daha ortaya çıktı.