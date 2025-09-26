Özel: Zaferin başladığı topraklarda, demokrasinin zaferini de birlikte yazacağız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar’daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılım çağrısı yaparak, “Zaferin başladığı topraklarda demokrasinin zaferini birlikte yazacağız” dedi.
-Partisinin yarın Afyonkarahisar’da yapacağı mitinge katılım çağrısı yapan Özgür Özel, "Yarın, zaferin başladığı topraklarda, demokrasinin zaferini de birlikte yazacağız!" dedi.
CHP Yarın Afyonkarahisar’da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek. Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden mitinge katılım çağrısı yaptı.
Özel açıklamasında "Biz, seçim kazandığında milli iradeyi baştacı edip, kaybedince darbe hevesine kapılanlardan değiliz. Biz, sandığı milletten kaçırmak isteyenlere karşı Türkiye’nin bütün demokratlarıyla yan yana duranlarız! Yarın, zaferin başladığı topraklarda, demokrasinin zaferini de birlikte yazacağız! Afyonkarahisar Zafer Meydanı 16.00." ifadelerini kullandı.