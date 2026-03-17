Özel’den AK Partili vekillere SMS: Basın toplantısını izlemeye davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek’in malvarlığını açıklamaya davet etmesinin ardından bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.

Özgür Özel, “Açıklamazsa ben açıklayacağım” diyerek, Gürlek’e süre tanıdığını söylemişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten bugüne kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özgür Özel’in, CHP Genel Merkezi’nde yapacağı toplantıda elindeki belgeleri paylaşması bekleniyor.

CHP İletişim sosyal medya hesabından da konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda “Turpun büyüğünü millet zaten biliyor… Biz küçük turpun büyük marifetlerini anlatacağız. Yarın 13.30’a hazır mıyız?” ifadelerine yer verildi.

— CHP İletişim (@CHP_iletisim) March 16, 2026

Ne oldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Şubat 2026’daki haftalık grup toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek’in malvarlığını gündeme getirmişti.

Özel, Akın Gürlek’e malvarlığını açıklaması için bir hafta süre verdiğini, aksi takdirde kendisinin açıklayacağını söylemişti.

Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Akın Bey’in malvarlığını bildirmesini bekliyorum. Bende var. 16 taşınmazdan telaşla 12’ye düştüler. Teker teker burada. Akın Bey’i basının karşısında malvarlığını açıklamaya davet ediyorum. Eğer açıklamazsa ben ada ada, pafta pafta, site site, daire daire… Akın Bey’in taşınmaz 12 malvarlığını açıklamasını, hangi maaşıyla, eşinin hangi maaşıyla o taşınmazları, eşinin taşınmazlarını açıklamasını bekliyorum.

‘Ben şurada 118 milyona İstanbul’da satılan evi aldım ve şu maaşlarımı biriktirerek aldım’ diye izah edecek o izah edilemez toplamı. Akın Bey onları açıklamazsa ben hem onları açıklayacağım, hem RTÜK’teki bir polis memurunun üzerindeki taşınmazları, hem Ankara’da Çayyolu’ndaki bir avukat bürosunun, oradaki avukatların taşınmazlarını açıklayacağım. Türkiye siyaset tarihinin en izaha muhtaç konusunu, adaletin emanet edildiği Adalet Bakanı’ndan ve onu atayan Erdoğan’dan soruyorum. Hodri meydan. Süreniz bir haftadır.”

Bir hafta geçtikten sonra herhangi bir açıklama yapmayan Özgür Özel, daha sonra 3 Mart’ta Akın Gürlek’in Bakan olarak göreve başlamasından itibaren malvarlığını beyan etmek için bir ay süresi olduğunu belirterek, “Haftaya salı o malvarlığını beyan etmesi için son gün. İnşallah o malvarlığına hep birlikte bir göz atacağız bakalım" demişti.