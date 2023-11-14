Özel'den Akşener'le görüşeceği iddiasına yalanlama: Yok, ben de şaşırdım

CHP lideri Özgür Özel yerel seçimlerde ittifak arayışını sürdüreceği yolunda açıklamalar yaparken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Özel'in Meral Akşener'i ziyaret edeceğini aktardı.Görüşmenin günü için 15 Kasım salıyı işaret eden Öztürk, iki liderin yerel seçimlerle ilgili konuları ele alacağını öne sürdü.

Saygı Öztürk, Özel'in ziyaretin ardından Akşener'in de 'hayırlı olsun' demek için daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gidebileceğini söyledi.

İki partinin tutumu ele alınacak

Saygı Öztürk, Özel-Akşener görüşmesine ilişkin aldığı bilgiyi şöyle aktardı:

* CHP Genel Başlanı Özgür Özel, İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek. Bu ziyaret muhtemelen çarşamba günü gerçekleşecek. Bu görüşmeden önümüzdeki yerel seçimle ilgili konular ele alınacaktır.

* İki partinin ittifak konusu ve İyi Parti'nin tutumu ikili zirvede konuşulacaktır.

* Söz konusu ziyaretin ardından 'Hayırlı olsun' ziyareti için de Akşener'in daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği bilgisini de aldım.

Saygı Öztürk'ün bu iddiası bugün CHP Grup Toplantısı öncesi Özgür Özel'e soruldu. Özel iddiayı yalanlayarak "Yok, ben de şaşırdım" yanıtını verdi.