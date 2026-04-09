Özel'den "ara seçim" ve "ara zam" çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle çıktığı siyasi parti turu kapsamında DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Fatih Erbakan ile görüştü. Ziyarette Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin eşlik etti.

Erbakan, Özel ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı. Görüşmede Erbakan’a Genel Başkanvekili Sacit Günbey, Yeniden Refah Parti Sözcüsü Suat Kılıç, Dış İlişkiler Başkanı Doğan Bekin eşlik etti. Saat 16.10 itibarıyla başlayan görüşme bir saat sürdü. İki lider görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özel, "Tabii çoklu gündemimiz var. İlk başta hepimizin dün akşam saatlerine kadar canını çok yakan ve ateşkesin sağlanmasıyla birlikte barış yönünde umutlandığımız İran’daki, ayrıca Filistin’deki insanlık dramı üzerine konuştuk" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"İsrail’in Filistin’e yönelik soykırıma varan katliamları, buna karşı her zaman gerek ortak mitinglerde gerek altına ortak imza attığımız bildirilerde Filistin’in yanında ve arkasında her iki partinin tarihsel tutumlarını, tutarlılıkla sürdürdüklerini teyit ediyoruz. İran’a yapılan saldırılar, özellikle ilk gün 165 kız çocuğunun ölümüne sebebiyet veren vahşi saldırıyı hep birlikte bütün dünyayı imza kampanyasına davet eden bir metne Davutoğlu’nun daveti üzerine imza koymuştuk. O günden bugüne gelişmeleri takip ediyoruz. Dün kararlaştırılan ateşkes ne kadar umut vericiyse, İsrail’in yine kural tanımaz, kanun tanımaz, sözüne güvenilmez tutumunu dün akşam bir kez daha yaşadık. İran’da yaşananlar başta İran halkına, bölge halkına çok büyük zararlar vermekle birlikte dünyadaki tüm ülkelerin ekonomilerine zarar veriyor. Türkiye ekonomisi de son derece kırılgan, krizlere dirençsiz, hazırlıksız haliyle maalesef İran’da yaşananların petrol fiyatlarını yukarıya çeken her aşaması Türkiye’de de başta pompa fiyatlarını akaryakıtta, sonra elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 25’lik zamla da iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatlarını artırıyor ve yeni bir enflasyonist dalga yaratıyor. Orta Vadeli Program’ın yüzde 16 enflasyon öngördüğü yerde üç ayda yüzde 10’luk enflasyon toplumda başta emekliler, emekçiler olmak üzere aldığı maaşla geçinmeye çalışan herkes için de bir ara zam talebini hayata geçirmiş durumda. Bu yetmez. Dünyadaki gelişmiş bütün ülkelerin yaptığı gibi hem üretim alanında başta küçük esnaf, KOBİ’ler ve üretim yapan tüm fabrikaların enerji giderlerine yönelik tedbirler almak lazım. Esnafa yönelik tedbirler almak lazım. Çiftçiler, köylüler için önemli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu konuda önerilerimizin bütününü içeren, Ekonomi Eşgüdüm Konseyimizin hazırlamış olduğu bir raporu Genel Başkanımızla paylaşma imkanı bulduk.

"Siyasetin finansmanının şeffaf olmasını istiyoruz"

Bir diğer husus Siyasi Ahlak Yasası. Biz tüm mal varlıklarının araştırılmasını, nasıl edinildiğine bakılmasını ve siyasetin finansmanın şeffaf olmasını istiyoruz. Bu noktada buna esas karşı çıkanın her zaman olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Erdoğan olduğunu, Siyasi Etik Yasası olursa il ve ilçe başkanı bulamayacağını söyleyen, siyasetin finansmanı noktasında Binali Yıldırım’ın bir zamanlar oluşturduğu havuzu, havuz medyasının yani TMSF’nin elindeki gazetelerin, televizyonların nasıl Ulaştırma Bakanlığı’ndan ihale alan şirketlerden oluşturulan bir havuzla karşılandıklarını hatırladığımızda, ne için Sayın Erdoğan’ın Siyasi Etik Yasası’na karşı çıktığını hatırlamak lazım. O günlerin ve bugünlerin siyasetin, finansmanın şeffaflaşması konusundaki en büyük direncin sahibinin, en büyük şüpheleri taşıyan partinin bugünlerde siyasi ahlak konusunda ahkam kesen bir tutumunun bizim Siyasi Etik Yasası konusundaki kararlı tutumumuz karşısında hiçbir inandırıcılığının kalmadığını ifade ediyoruz. Aksini iddia ediyorlarsa, biz yarın sabahtan itibaren bahsettiğimiz kapsamdaki bir yasa için çalışmaya hazırız. AK Parti’ye de çağrımız budur. Sayın Genel Başkanımızla da bu konudaki görüşlerimizi paylaştık.

"Verilen ara seçim kanun teklifi de ortadadır"

Burada ifade etmek istediğimiz son husus da ara seçim gündemine ilişkindir. Her ne kadar Sayın Erdoğan ‘Gündemimizde ara seçim yok’ dediyse de bugün Sayın Meclis Başkanı’nın da teyit ettiği gibi anayasada hiç şüphe uyandırmayacak, tartışma yaratmayacak kesin bir dille ‘Meclis’te boşalan milletvekillerinin yerine ara seçim yapılır’ maddesi vardır. Ve ara seçim yapılmadığında bir anayasa ihlali bütün Meclis’in sırtındadır. Sayın Erdoğan 2002 yılında 3 Kasım seçimlerinde parlamentoya girememişken, Siirt seçimlerinin iptal edilmesiyle birlikte, CHP ile AKP’nin birlikte yaptığı bir anayasa değişikliği ile madde 78’e eklenen üçüncü fıkra ile birlikte, ‘Bir seçim bölgesinin tamamının milletvekilleri boşaldığında ara seçim 90’ncı günü takip eden pazar yapılır’ maddesi ile birlikte parlamentoya gelmiştir. Ve Başbakanlığını da bugünkü iktidarını da o günkü ara seçime borçludur. AK Parti’nin bir yılı bulmayan ana muhalefet partisi görevi yaptığı sırada AK Parti’nin seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve o dönemin Kocaeli Milletvekili Vecdi Gönül tarafından verilen ara seçim kanun teklifi ortadadır.

"Erdoğan’ın özgüven eksikliği görülüyor"

1960’tan beri uygulanan, Demirel’in, Ecevit’in, rahmetli Necmettin Erbakan’ın, rahmetli Türkeş’in, Özal’ın kaçmadığı bir seçimden her girdiği seçimi kazanmakla övünen, son seçimdeki yenilgisinin travmasını atlatamayan Erdoğan’ın nasıl kaçtığı bir kez daha gözler önüne seriliyor. O yüzden bir kez daha biz ara seçimi ki, Sayın Erdoğan’ın partisi bugün ara seçim yapılsın denen illerde son girdikleri genel seçimde çoğunda birinci parti olmuşlardı. Ama bu konuda şimdiki özgüven eksikliğinin, milletten kaçmanın, kazanamayacağı bir seçim olarak bu ara seçimi görmenin de görünür olmasını milletimizin gözünün içine baka baka bir kez daha ifade ediyoruz ve bu anayasal zorunluluğun hayata geçmesi için tüm imkanları zorlayacağımızı ifade ediyoruz. Ara seçim talebi millete, maaş alan emekliye, asgari ücretliye ya da ücretliye ara zam talebi kadar doğru bir taleptir. İkisini bir dile getiriyoruz. Ara zam bugünkü sorunları bir ölçüde çözer, ara seçim; erken seçimin kapısını açıp yoksulluğu bitirecek, milletin ekmeğini büyütecek, halktan yana, yoksuldan yana bir iktidarı getirecek bir genel seçime, erken genel seçime vesile olacağı için son derece kıymetlidir. Hukuki bir tartışma değildir, hukuk ve anayasa sabittir. Milletin, halkın ekmeğiyle, yoksulluktan bezmiş başta emekliler, işçiler ve çiftçilerin ve dolayısıyla esnafların ekmeklerinin yeniden büyümesinin umuduna ilişkin bir taleptir."

"Ara seçim talebi, erken seçimi reddeden bir talep değil"

Özel, ‘Muhalefetin ortak bir siyasi strateji ve ortak bir hedef üzerinde uzlaşması mümkün mü’ sorusunu şöyle yanıtladı:

"Müsavat Bey’le sabah görüş birliğine vardığımız üzere, ara seçim talebi erken seçim talebini geriye bırakan, reddeden bir talep değil. Zaten hep birlikte erken seçim istiyoruz. Ara seçim talep edilir, eğer erken seçim yapılmazsa ara seçim bir ara karnedir. Ve vatandaşın hükümete sesini duyurması için önemli bir anayasal seçenektir. Hem de anayasanın amir hükmü gereğince boş olan milletvekili sandalyelerinin tamamlanmasıyla, temsilsiz kalan bir grup seçmenin yeniden parlamentoda temsil imkanı kazanmasıdır. Ama ara seçim kararı alınmış ya da ara seçim beklentisi konuşulurken erken seçim kararı alınırsa, zaten ara seçim seçeneği otomatikman ortadan kalkar. Zaten biraz önce de hatırlattığım gibi Sayın Vecdi Gönül 21 Haziran 2002’de ara seçim talebi yapmıştır AK Parti adına. Ve burada son derece ısrarlı bir tutum içerisinde olacaklarını söylemişken, temmuz ayında Sayın Bahçeli ülkeyi 3 Kasım’daki erken seçime götürme çağrısıyla birlikte ara seçim talebi fiilen ve siyaseten ortadan kalkmıştır. Çünkü artık sadece boş sandalyeler için değil, tüm sandalyeler için seçim yapılacaktır. Biz böyle bir stratejide zaten mutabıkız. Yani erken seçim isteyenin ara seçim istememesi ya da ara seçim isteyenin erken seçim istememesi, dediğim gibi erken seçim karnedir, ara seçim ara karnedir."

"Adalet ve Kalkınma Partisi’nden randevu talebimiz olmayacak"

Özel, ara seçim konulu görüşmelerin iktidar partisi ile de yapılıp yapılmayacağı hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

"Şu an için öyle bir gündemimiz yok. Çünkü doğrudan reddetti Sayın Erdoğan bunu. Ama partiler farklı görüşte olduğunda onların arasında bir diyalog zemini aramak, geliştirmek, bir uzlaşı ortamı oluşturmak hele hele ki Anayasaya uyma konusunda bir zaruret varken Meclis Başkanı’na düşer. Biz o konuda Sayın Meclis Başkanı’na bir ziyarette bulunacağız. Ancak şunu da ifade edeyim, siyasi partilere yaptığımız ziyaretlerin sonucunda daha fazla siyasi parti ziyareti yapma noktasında bir irademiz ortaya çıkabilir. O noktada da yeni randevu taleplerimiz olabilir. Ama şu an için Adalet ve Kalkınma Partisi’nden bu gündemli bir randevu talebimiz olmayacak."