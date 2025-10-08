Özel’den, ‘asgari ücret’ tepkisi, Bahçeli’den, ‘İmralı’ mesajı ve DEM’den, ‘adım’ çağrısı

BESTİ KARALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Meclis’in 1 Ekim’de açılışı ve resepsiyonuna katılmamalarına dair eleştirilere yanıt veren Özel, “Birileri muhalefetin belediye başkanlarını şantajla partisine katıp rozet takma törenleri düzenlerken kimse bana ‘Erdoğan’ı dinlemek milli iradeye saygıdır’ diyemez. Sıkıştığında milli iradeye sarılıp, birinci olunca milli iradeye sarılıp, İstanbul’u kaybedince mundar oldu diyeceksin” dedi.

Özel, asgari ücrete yapılacak zam miktarı iddialarına ilişkin de, “Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar. Asgari ücreti 26 bin lira yapmaya bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyet ediyorlar. Asgari ücrete yüzde 20 zam hedefl enen yerde yüksek faize savaş ilan ediyoruz. Vatandaşın sırtından bu keneleri söküp atacağız” açıklamasında bulundu.

CHP, baltayı taşa vurmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, grup toplantısında yaptığı konuşmada, 1 Ekim Meclis açılışına katılmayan CHP’ye yönelik eleştirileri ön plana çıktı. Bahçeli, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, boykot ve protestolara sahne olacak, ucuz ve uçuk ayak oyunlarına alet edilecek; egoları şişkin, hırs ve ihtirasları kabarık siyasi tufeylilerin tahrip ve tahriklerine maruz kalacak bir yer değildir. Yeni yasama yılının açılış oturumuna sudan bahaneleri ileri sürerek katılmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlüğün yanında aziz milletimizin iradesine saygısızlıkta üst bir faza geçen Cumhuriyet Halk Partisi gene baltayı taşa vurmuştur” dedi.

Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin beklentilerini, “Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır” sözleri ile dile getirdi.

DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun “barışa olan inancı ve umudu yükselttiğini” belirterek artık hukuki adımların atılması gerektiğine dikkat çekti.