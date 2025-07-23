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Özel'den Barrack'a tepki: Bunlara pabuç bırakmayacağız

CHP Genel Başkanı Özel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'a "Lozan'ı yapanların partisi olarak bunlara pabuç bırakmayacağız" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Özel'den Barrack'a tepki: Bunlara pabuç bırakmayacağız
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingi düzenleyen CHP'nin bu haftaki adresi Bakırköy oldu.

"Lozan'ı yapanların partisi olarak bunlara pabuç bırakmayacağız"

Özel otobüsün üstüne çıkarak yurttaşları selamladı ve konuşmasına başladı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "Ulus devletler İsrail için tehdittir" açıklamasına tepki gösteren Özel, "Bu ülke, bir ülkenin Büyükelçisinden yalan yanlış bildiği yok efendim 'Osmanlı millet sistemi', yılları, dönemleri, şekilleri karıştırdığı önermeleri duyacak değil. Tutup da efendim, 'Bu coğrafyada ulus devletler İsrail için tehdit'miş… Ulus devlet mi bıraktınız? Coğrafyada ulus devlet Türkiye Cumhuriyeti var. Kimse tehdit değil ama hiçbir tehdite de boyun eğecek değil. 'Yurtta barış, cihanda barış' diyen Gazi'nin partisi olarak Sevr'i yırtıp atan, -ki yarın yıl dönümüdür, huzurunda olacağız- Lozan'ı yapanların partisi olarak bunlara pabuç bırakmayacağız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" önersine de tepki gösteren Özgür Özel, "Kimse kimse endişe etmesin. Elbette dinimize, Hz. Muhammed'in ümmetine saygımız sonsuz. Ama bu ülkeyi mezhepçilikle, bu ülkeyi cumhuriyetin değerleriyle değil de bambaşka sınıflandırmalarla, Misak-ı Milli sınırına saygı duymadan, cumhuriyetin kazanımlarını görmeden, Gazi'nin çizdiği doğru attı takip etmeden ama macerayla ama tavizle bu ülkeyi tartıştıranların değil, bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetine sahip çıkanların olacak. Burada burada kimse dışarıda değil, kimse öteki değil." dedi.

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