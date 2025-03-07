Özel'den Beker'in CHP'ye katılmasına tepki gösterenlere yanıt: "Gün gelecek bir milletvekili vatanı kurtaracak"

İYİ Parti'den milletvekili seçilen ancak istifa ederek çalışmalarını bağımsız sürdüren Ankara Milletvekili Adnan Beker, geçtiğimiz salı günü Meclis grup toplantısında CHP'ye katıldı. Beker'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Beker, Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na değil, Cumhur İttifakı adayı cumhurbaşkın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıklayan Beker'in CHP'ye katılması ise tepki çekmişti.

CHP'de tepkilere yol açtı

Beker'in CHP'ye katılması bazı CHP'li isimlerin tepkisini çekti. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "CHP rozeti işportaya düşürülemez" ifadesini kullanırken Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak iddialar kamuoyunda yayılınca "Bu haberlerin doğru olmadığını umuyorum" demişti. CHP'li İlgezdi ise "CHP, iktidardan istediğini bulamayanların gelip sığınacağı bir liman değildir" ifadelerini kullandı.

Özel: "CHP listelerinden kimler geldi kimler geçti o zaman hiçbir şey demiyorlardı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV'de Beker'in CHP'ye katılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Özel, şu açıklamalarda bulundu:

"Adnan Beker’in gelmesine bozulan arkadaşlar 14 Mayıs’ta CHP listelerinden kimler geldi kimler geçti o zaman hiçbir şey demiyorlardı.

O gün 39 milletvekili verilirken kalemi elinde tutan arkadaş dönmüş öbür taraftan Adnan Beker’in gelmesine laf ediyor. Adnan Beker bağımsız kalmış 6 aydır. Yedi kere AK Parti'den teklif gitmiş, 'Ben muhalefet oylarıyla seçildim duruyorum' demiş. Partisiz oldukça sürekli teklifte bulunuluyor, davet oluyor. O süreci bitirmek istemiş, 'baba ocağına geleyim' demiş. Bizimle birlikte gelecek çalışacak, mücadele verecek.

Hatasıyla sevabıyla oluşmuş olan parlamento bu. Biz buradan bir denklem çıkarmaya, bir iktidar yürüyüşü çıkarmaya çalışıyoruz. Öyle her şey güllük gülistanlıkmış da konforlu şartlarda siyaset yapıyormuşuz gibi düşünülmesin. Gün gelecek o bir milletvekili, 'O bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, o at vatanı kurtaracak' derler ya... İşte belki o bir çivi, önümüzdeki bir anayasa değişikliği getirdiklerinde nalı, atı ve vatanı kurtaracak"

"Genel Başkan neden bana emanet etti bilmiyorum"

Önceki gün, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılmasını değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Beker, Yavaş'ın emanetidir" demesi üzerine "Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir" dedi.