Özel'den Cemil Tugay açıklaması: Adayın yanlış yapacağını bilsem selam vermem

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e genel merkezde 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Özel ve Baş, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, fon soruşturmalarına ilişkin, "Bu olay, büyük bir koordinasyon içinde, Tayyip Bey’in bizzat kendisi değilse yanı başındaki tarafından ve atadıkları tarafından yönetilen organize bir soygun. Siyasi sonuçları olan, siyasetten beslenen, ülkeyi yönetenlerin ülkeyi yönetirken görevleri gereği edinmiş oldukları sırlardan istifade eden ve hem kendi servetlerine servet katan hem de iktidarın iktidar ediş biçimini, yöntemini sürdürmesini sağlayacak bir kirli sarmal var. Bu sarmalın deşifre edilmesi gerekiyor. O sebeptendir ki ilk günlerde, olay ilk ortaya çıktığında AK Parti’den, ‘Efendim Meclis’te bu konu araştırılır zaten, komisyon kurulur’ diyenler, şimdi ‘Komisyona gerek yok’ diyorlar. Şu savunmayı hemen duyacaksınız. Hızla Anayasa'yı açacaklar ve şöyle diyecekler; ‘Üzerinde adli süreçler yürütülen hususlarda Meclis Araştırma Komisyonu kurulamaz.’ Bunu okuyacaklar size. Hemen onlara şunu hatırlatın arkadaşlar. Susurluk Araştırma Komisyonu ya da Rabia Naz Araştırma Komisyonu, Soma Komisyonu, 15 Temmuz Komisyonu ve kurulan tüm komisyonlar, Dopingi Araştırma Komisyonu; Susurluk hariç her birisi AK Parti’nin de içinde bulunduğu süreçlerde, üzerinde savcılar çalışırken, tutuklamalar yapılırken, mahkemeler görülürken kuruldu. Aksine komisyon kurulması istisnadır. İşte çeşitli toplumsal duyarlılık alanlarında bu Meclis’in kurduğu hemen tüm komisyonlarda o sırada davalar görülmektedir. Meclis’in geleneğinde bu vardır. Bu bahane geçerli bir bahane değildir" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan için bir üçüncü şık yok"

Özel ayrıca, "Burada Tayyip Erdoğan açısından durum şudur. Bu konudan haberi var ve kontrolünde her şey gerçekleştiyse derhal istifa etmeli, kanun önünde hesap vermelidir. Eğer haberi yoksa derhal seçim kararı almalı ve yönetme kabiliyetini yitirmiş birisi devletin başında oturmamalı, emaneti millete, milletin yeni seçeceklerine teslim etmelidir. Bu konuda üçüncü bir şıkkı yok Erdoğan’ın. Bilgisi dahilinde ise suçludur. İstifa ve hesap verme sürecindedir. ‘Ben bilmeden bunlar oldu’ diyorsa devleti yönetme kabiliyeti ortadan kalkmıştır" dedi.

Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, hakkındaki iddialara verdiği cevaba ilişkin, "Osman Arıkan Nacar’ı tanıyor musun, tanımıyor musun? E-data şirketi senin için ne anlama geliyor? Bizim iddiamız şudur. Osman Arıkan Nacar ile birlikte Bodrum’da baş başa tatil yaptınız, Bodrum’dan Ankara uçağına binip birlikte geriye döndünüz. Ve Osman Arıkan Nacar, 20 milyar gibi, Fatma Betül Sayan Kaya’nın 10 katı bir parayı bu fon işinden kazanmış biridir. Sen bu fon işini yapan borsadaki bu manipülatif hareketlerin içinde olan bu kişiyle birlikte yakın arkadaş mısın, değil misin" diye konuştu.

"Arkadaşlarımız açıklamaları yapacak"

Öne sürdükleri iddiaların arkasında olduklarını söyleyen Özel, "Dün zaten açıkça ortaya çıktı; Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının özel kaleminin bu işin içinde olduğu. Hatta başkasının hesabına işlem yapmak yasak olduğu halde arkadaşların para birleştirip tek bir hesaptan işlem yaptıkları ortaya çıktı. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının kürsüdeki ikrarı da bence son derece önemlidir. Bunun yanında bir bakanın babasının bahsedilen tutar kadar girip, bahsedilen tutar kadar çıktığının ve bir başka bakanın da burada işlem yaptığının zaten ilk günlerden beri bizde bilgisi vardı. Bu konular da teyit edildi ve önümüzdeki günlerde, saatlerde bu konuyla ilgili açıklamaları yetkilendirdiğimiz arkadaşlarımız yapacaklar" açıklamasını yaptı.

"23 Nisan başkanı gibi boy gösterecek"

Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine ilişkin, "Yıllarca, daha düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları işte ‘hımbıl’ dedikleri, ‘beceriksiz’ dedikleri, İzmir’de eleştirdikleri kişiyi davet edip rozet takıyorlar. O kişi, evet İzmir’e ihanet etmiştir, İzmir için bir haindir, bizim için haindir. İzmir’deki duyguyu biliyorsunuz. O duyguya ihanet eden bir haindir. Ama AK Parti için de bir kukladır. Şimdi göreceksiniz önümüzdeki günlerde bir Genel Sekreter görevlendirmesi yapılacak. O konuda açıklamalar yapıldı zaten. Eski bir belediye başkanını görevlendirecekler. AK Parti işte oraya bir kaynak transferi yapacağını, Cemil Tugay’ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi işte törenlerde boy göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin AK Parti koordinasyonunda yapılacağını, adeta AK Parti’nin İzmir’e bir kayyım atadığını, dün de bir kuklaya rozet taktığını görmüş durumdayız" diye konuştu.

"Böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir?"

Özel, belediye başkanı adaylarının belirlenmesi sürecindeki eleştirilere ilişkin, "Eski partimizde daha önceki dönemlerde araştırma geliştirme bütçesi yüzde yarımken, yüzde 16 anketlere para ayırdık. Yaptığımız bütün çalışmalarda, aday yaptığımıza da yapmadığımızın önüne de anketleri koyduk. Hani şimdi konuşanlar var ya. Örneğin butlan sözcüsü diyor ya; 'Bu adayları kim yaptı?' Hepsine oyu var. Karar defteri orada. Hangisinde varsa itirazı, örneğin Cemil Tugay’a muhalefet şerhi koyduysa muhalefet şerhini göstersinler. Çok net bir şekilde yani neredeyse tüm belediye başkanlarının oyları var. İlk telefon tebriki şu andaki butlan başından gelmiş, ‘kutluyorum büyük zafer, büyük başarı’ diye. İzmir’in bütün milletvekilleri, İzmir’deki tarihi başarıya ki 31’e 29 belediye başkanı seçtirmişiz o gün. Bugün butlanlarla sırtlanlar bize saldıracak. Biz de buna teslim olacağız, öyle mi? Sırtlan gibi saldırıp, İzmir’deki iradeye saldırıp onu devşiren kişinin yaptığına bakmayacağız, efendim 'aday yanlışmış.' Zaten ben adayın bu yanlışı yapacağını bilsem onu aday yapmayı bırak; elim, kolum, kafam kırılsın, selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir, kim bilebilir? Bir ay içinde belirlediğimiz aday belirleme sürecinde biz İzmir’de 31’de 29 kazanmışız. İlk seçimlerde İzmir’de tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanacağız. Devamındaki yerel seçimlerde 31’de 31 belediyeyi kazanarak İzmir‘le birlikte helalleşip bu butlan ve sırtlan ittifakına da gerekli cevabı hep birlikte vereceğiz" dedi.