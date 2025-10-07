Özel'den CHP'li vekillere "İmamoğlu iddianamesi" uyarısı: Hazırlıklı olun, yandaş basına servis edecekler

CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, 3-5 Ekim 2025 tarihleri arasında Bolu Abant'ta bir otelde yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kampta milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, İBB'ye yönelik soruşturma ve partisinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında bu ay açıklanması beklenen iddianame de gündeme geldi. Özel'in, iddianameyle ilgili milletvekillerini uyardığı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre CHP lideri Özgür Özel, Abant kampında milletvekilleriyle yaptığı toplantıda yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan Ekrem İmamoğlu’nun bu ay çıkması beklenen iddianamesine ilişkin konuştu.

Milletvekillerini “İddianameyi yandaş basına servis edecekler” diye uyaran Özel’in, “Haberler yaptıracaklar. Cımbızla laflar çekecekler. Oradan algı yürütecekler. Moral bozmak isteyecekler. Buna hazırlıklı olun” dediği öğrenildi.

CHP’nin bu sürece karşı hazırlandığını belirten Özel’in, “Kamuoyuna gerçekleri anlatma, bilgilendirme adına hukukçulardan bir ekip oluşturduk. Sizler de hazırlıklı olun” bilgisini paylaştığı aktarıldı.