  Özel'den deprem açıklaması: Belediye ekiplerimiz sahada
Özel'den deprem açıklaması: Belediye ekiplerimiz sahada

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de meydana gelen depremle ilgili sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Özel'den deprem açıklaması: Belediye ekiplerimiz sahada
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremle ilgili sürecin yakından takip edildiğini belirterek, geçmiş olsun mesajını iletti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tokat'ta düzenledikleri mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem haberini miting sırasında aldıklarını belirterek "Balıkesir'de bir deprem oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'la, Sındırgı örgütümüzle konuşmuştuk. İlk haberlerde yıkım yoktu ama çok korkmuşlardı. 19.53'te gerçekleşen depremden sonra tüm belediye ekiplerimiz incelemelerini yapıyor. Biz de takip ediyoruz. 6,1 şiddetindeki depremde henüz olumsuz bir haber almadık. Dua ediyoruz. Güzel Balıkesir'e, Ege'ye, hissedildiği İstanbul'a, İzmir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

