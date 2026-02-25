Özel'den Dervişoğlu'na yanıt: Ben size şantajın büyüğünü söyleyeyim!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 92'ncisinde konuştu.

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'ye yönelik şantaj sözlerine şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ben size şantajın büyüğünü söyleyeyim"

Çok değer verdiğim bir genel başkanımız bugün grup konuşmasında çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 'Partinize şantaj mı yapılıyor' falan. Kendisini çok severim, sayarım. Muhalefete muhalefeti lüzumsuzluk görürüm. CHP'ye şantaj yapılıyormuş da, onlar mücadele edecek bir CHP görmek istiyormuş da... Kardeşim mücadele edecek değil mücadele eden bir CHP arıyorsan, açacaksın televizyonu her çarşamba akşamı göreceksin mücadeleyi. Ben size şantajın büyüğünü söyleyeyim. Şantaj yaptılar bize, şantaj. Tehdit. 'Ey Özgür Ankara'ya dön, partinin başında otur, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur.' O gün otobüsün üstüne çıktım, dedim ki, 'Mektubunuzu okudum, mesajın farkındayım, elinizden geleni ardınıza koymayın'. Bundan büyük şantaj mı var. Onlardan korkan onlardan beter olsun. O yüzden canım ağabeyime, genel başkanıma sesleniyorum. Buradan ne dosta ekmek çıkarmak yakışır, ne dost olmayana ekmek çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışacak olan, meydanlarda buluşur. Mücadelede buluşur. Erken seçim talebinde buluşur. Gelin buraya omuz omuza yürüyelim iktidara. Salon siyasetiyle iktidar olunmaz. Biz meydan meydan, sokak sokak büyüyerek, kol kola girerek, korkmayarak, ürkmeyerek, teslim olmayarak hep beraber iktidara yürüyoruz.

Dervişoğlu ne demişti?

CHP'nin anayasa ve çözüm komisyonlarındaki varlığını eleştiren Dervişoğlu, CHP yönetiminin MHP ve DEM'e gösterilen "havuç karşısında ağır bir sopa" ve "şantaj" altında olduğunu iddia etmişti. Tutuksuz yargılanması gereken muhaliflerin hapiste tutulduğu bir ülkede, Öcalan'ın şartlarının iyileştirilmesinin garip olduğunu belirten Dervişoğlu, "Öcalan rahatladıkça siyasetin imkansız hale geleceğini görmüyor musunuz? Cumhuriyet olmaktan çıkartılmış bir Türkiye'de yalnızca CHP'yi ayakta tutmaya çalışmanın Cumhuriyete faydası ne olacaktır? Bu şantaja boyun eğmeyin. Kendi varlığınızı çok önemsemeyin. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti, O'nun kurduğu partiden çok daha fazla önemsemenin vakti gelmiştir. Siz korkmayın ki ecelin kendisi korksun." demişti.