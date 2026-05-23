Özel'den dizeli paylaşım: Şâha da fazla güvenme, Gün gelir mat olur

Özgür Özel bu dizeleri mitingde CHP otobüsü üzerinde seçmenlere de okumuştu.

Özel'in paylaştığı dizeler şöyle:

Gün gelir.

Çivisi çıkar dünyanın.

Konuşamayanlar hatip,

Şifa veremeyenler tabip,

Yazamayanlar kâtip olur.



Ama yine öyle bir gün gelir ki…

İşler ters döner.

Aldatan, bir gün sadakat için,

Çalan, bir gün adalet için,

Döven, bir gün şefkat için yalvarır.

‘Piyon’ deyip geçme, gün gelir şâh olur.

Şâha da fazla güvenme, Gün gelir mat olur.