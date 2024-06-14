Özel'den ekonomi açıklaması: Sorumluluğumuz olmayan bir yükün altına girmek gibi bir niyetimiz yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hayrabolu ilçesindeki buğday mitinginden önce Tekirdağ’da Çerkezköy ve Saray Belediyelerini, CHP Kapaklı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Çerkezköy Belediyesi ziyareti sırasında konuşan Özel, “Buradan en son ayrılırken başkana, ‘İlk fırsatta geleceğim’ demiştim. Bugün buğday mitinginin de olması ile beraber tüm günü bu tarafa planladık. Başkanımıza hayırlı olsun demek için geldik. Girişten itibaren ilçemiz sağ olsun emeğin kentine hoş geldiniz diye karşılamışlar. Başkanın dediği gibi burası Çorlu ile beraber sanayi açısından Tekirdağ’ın iki lokomotif ilçesinden bir tanesi.” dedi.

Emekçilerin zorlu yaşam koşullarına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

''Tabi aslında artık bir büyük mücadele var. Yani herkes alnının terinin karşılığını almanın peşinde. Bu enflasyonist politikalar, seçimden önce enflasyon yükselirken inadına faizi düşük tutup toplumun yoksul kesimlerinden zengin kesimlerine büyük bir fon transferi yaptı. Şimdi kemer sıkma dönemine girildi. Yine aynı kesimler zorlanıyor. O yüzden emekliler, emekçiler ve çiftçiler zor durumda. Geçtiğimiz süreçte önce emekli mitingi yaptık Ankara’da. Ardından bir çay mitingi yaptık. Bir buğday mitingi için de büyük bir talep vardı aslında. Adana mitingi de otomatikman buğday mitingine dönüştü. Ama isyanın büyüğü tabii Trakya’da. Öyle olunca buraya gelip burada bir buğday mitingi yapmaya karar verdik.

"Asgari ücret artmazsa miting yapacağız"

Ayın sonuna doğru eğer asgari ücrette bir iyileşme olmazsa o konuda da bir ‘Geçinemiyoruz mitingi’ yapmayı düşünüyoruz Kocaeli’nde. Tabii asgari ücret ile ilgili şöyle bir sorun var. Alan için çok düşük, veren için çok yüksek bir noktaya geldi asgari ücret. Küçük esnaf ve KOBİ’ler asgari ücreti vermekte zorlanıyor. Alan da geçinmekte zorlanıyor, açlık sınırında. O yüzden bu hafta ekonomiden sorumlu arkadaşlarımız, Hazine ve Maliye Bakanı ile bir araya gelecek. Kamuoyunda zaman zaman efendim işte ‘CHP, AK Parti’ye ekonomide yardım mı edecek’ diye konuşmalar var. Dün de onu kesin bir dille yalanladık. Bizim 22 yıllık enkazı kaldırmak için hiç sorumluluğumuz olmayan bir yükün altına girmek gibi bir niyetimiz yok ama bütün meselemiz krizin gerçek mağdurlarına sahip çıkmak. O yüzden bir vergi reformu öneriyoruz. Yani emeklinin, çalışanın ve çiftçinin hakkını alabilmesi için yüzde 68’lik dolaylı vergilerin ortadan kalkması lazım. Yerine gerçekten çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacağı, kazanmayanların da vergi yükünün altında ezilmeyeceği bir sisteme ihtiyaç var.

“Kabul edilebilir tarafı yok"

Yüzde 68 dolaylı vergi demek şu demek, Türkiye’de toplanan yüz liralık verginin 68 lirasından fabrikatör ile fabrikanın bekçisi aynı vergiyi veriyor. Elektrikte, suda, telefonda, sütte, kıymada yüzde 21 çalışanların hepimizin, hepinizin maaşlarından kesilen vergiler var. Yüzde 11 sadece kazanandan alınan vergi. Bu ABD’de yüzde 92’ye 8. Yani yüzde 92 kazanan veriyor, yüzde 8 dolaylı vergiler. Geri kalan yüzde 92 kazançtan doğrudan alınan vergi. Türkiye’de 68. Yüzde 68 dolaylı verginin meselesi şu, adaletsiz vergi demek. Vergi ahlakının ortadan kalmış olması demek. Bu kadar çok nüfusun en çok kazanan yüzde 5’lik kesimi varlıkların yarısına, yüzde 20’lik kesimi de varlıkların neredeyse yüzde 80’ine sahipken, vergiyi sadece yüzde 10’u veriyorlar. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bununla ciddi şekilde mücadele etmek lazım. Bu hafta öyle bir girişimimiz olacak.

''Başarıyı genel seçemlerde tüm Türkiye'ye taşıyacağız"

Geçtiğimiz hafta sayın Erdoğan ile yaptığımız görüşmede, Anayasa’nın eşitlik ilkesini de anımsatarak bütün belediyelere eşit davranılması gerektiğini söyledik. Geçen ziyaretimizde Sayın Başkanımız, Tekirdağ’daki belediye başkanlarımız, örneğin bir dönem bizden AKP’ye geçen merkez belediyemiz Süleymanpaşa’da belediyenin bütün borçları artarken kamu borçlarının ortadan kalktığını söylediler. Sonradan öğrendik ki üzerinde cami ve trafo olan arsaları devletin borcuna saymışlar. CHP’li belediyelerde bırakın bunu hiçbir kolaylık yapılmadığı gibi bizim ensemizde boza pişiriyorlar. Bizim adaletli bir şekilde, belediye borçlarının faizlerinin geçmiş örneklerinde olduğu gibi silinip, ana paralarının vadeye yayıldığı, iştiraklerin de buna dahil edildiği bir önerimiz oldu. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız da burada. Önümüzdeki günlerde o da çalışılacak. Bizim AKP’li yöneticilerden ve Cumhurbaşkanı'ndan ricacı olacak bir pozisyonumuz yok. Dün MHP bize ittifak teklif etti.(Bahçeli'nin yazılı açıklamasındaki Cumhur İttifakı'na davetini kastederek) Biz dedik ki kendimiz ve partililerimiz için değil yönettiğimiz kentler ve vatandaşlarımız için sadece görüşürüz. Bu şekilde müzakere etmeye ve onlar için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Üçüncü dönem sürekli ivmelenen bir şekilde Çerkezköy’de başarımız artıyor. Kolay bir yer olmadığını biliyoruz Çerkezköy’ün ama başkanın halkçı belediyecilik uygulamalarının hem kendi oyunu hem partimizin oyunu en müspet şekilde etkilediğini de görüyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte de ümit ediyoruz hem Çerkezköy’de hem Tekirdağ’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi birinci parti olmaya devam edecek. Sizden aldığımız güçle bunu genel seçimlerde Türkiye’ye de taşıyacağız diye ümit ediyoruz.'' (ANKA)