Özel'den Erdoğan'a 'Murat Kurum' çağrısı: Pinokyoyu İstanbul'a aday göster

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, "31 ilde kazanırsak Filistin'deki çocuklara yardım edeceğiz' açıklamasında bulunan Murat Kurum'a sert tepki gösterdi.

Erdoğan'a seslenen Özel, "Murat Kurum'u çek, pinokyoyu İstanbul'a aday göster. Daha dürüst bir adayın olur. Bugün son gün halen çekme şansı var" dedi.

"Bu kadar seviyesiz aday görmedim"

Özel'in açıklamalarında satır başları şöyle:

"Yazıklar olsun Murat Kurum'a, yazıklar olsun Erdoğan'a. Kurum, '31 ilde kazanırsak Filistin'deki çocuklara yardım edeceğiz' diyor.

Bu kadar seviyesiz aday görmedim."

'Sisi hatırlatması'

"Ekrem Bey’e 'Sisi' diyerek şeytanlaştırmaya çalışıyordu. Şimdi Sisi ile ahbap oldu. Ekrem Bey’in karşısına da Murat Kurum diye bir çapsızı, bir istismarcıyı koymuşlar."

"Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’ye yerel seçimlerde hiçbir şey verecek olmadığının kanıtı, İstanbul'daki adayının Murat Kurum olmasıdır."

"Pinokyo'yu aday göster"

"Erdoğan'a buradan sesleniyorum: Murat Kurum'u çek, Pinokyo'yu İstanbul'a aday göster. Daha dürüst bir adayın olur. Bugün son gün halen çekme şansı var."

Ne olmuştu?

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Kurum, 31 Mart seçimlerini kendisinin kazanması durumunda Gazze’de İsrail’in ablukası sebebiyle açlık ile boğuşan Gazzeli çocukların sevineceğini söyledi. Kurum’un bu açıklamaları sosyal medyada da gümdem oldu.

Murat Kurum, Bakırköy'de katıldığı bir etkinlikte Gazze'ye yapacakları yardımlar için milletin gerçek belediyecilikten yana tavrını koyması gerektiğini belirterek "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek" ifadelerini kullandı.