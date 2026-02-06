Özel'den Erdoğan'ın "deprem turisti" sözlerine yanıt: Prensle kucaklaşmaya gitti, ben de sevdiklerimle bir aradayım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Adıyaman'da konuştu.

Özel, kentte yapılan çalışmalardan örnekler verdi.

Son bir haftadır deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunduğunu kaydeden Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta Suudi Arabistan ve Mısır'a yaptığı ziyaretleri anımsatarak "Asıl deprem turistinin kimler olduğunu görüyorsunuz" dedi.

Özel şunları kaydetti:

"Bir yandan sizlerin adalet arayışına tanıklık ediyoruz. Bir yandan bu şehrin yaşadığı büyük travmayı birbirine dayanışarak nasıl atlatmaya çalıştığını izliyoruz. Bir yandan da üzülüyoruz tabii. Çünkü Tayyip Bey bir haftadır dışarıdaydı sevdikleriyle.

Biliyorsunuz Tayyip Bey iki gün Suudi Arabistan'da 'eli kanlı katil' dediği Prensle kucaklaşmaya gitti. Sonra da 'darbeci' dediği Sisi ile kucaklaşmaya gitti. Nihayet bugün döndü. Ben bir haftadır sevdiklerimle; Osmaniyelilerle, Gazianteplilerle, Kahramanmaraşlılarla, Adıyamanlılarla, Gölbaşılılarla kucaklaştım. Herkes sevdiğine kavuştu, ben de size kavuştum.

"Hepiniz şahitlik ettiniz, ev sahipliği ettiniz"

Her fırsatta Allah'tan da korkmuyor sizden de utanmıyor, şahidim sizsiniz. 'Bunlar' diyor 'deprem turisti' diyor. 'Depremde enkazın başında yoktular' diyor. Aksine biz vardık, kimin olmadığını siz biliyorsunuz. 'Sonrasında yoktular' diyor. Buraya belediye başkanlarımla beraber geldim.

Sadece Gölbaşı'nda; Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Eskişehir, büyükşehir belediyelerimiz bulundu. Altyapıdan, içme suyu ve asfalt çalışmalarına kadar her birisinin; kiminin ASKİ'si, kiminin MESKİ'si, kiminin Adana'sı, Eskişehir'in bütün elemanları çalışmalarını burada yürüttüler. Hepiniz şahitlik ettiniz, ev sahipliği ettiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4000 metrekarelik bir parkı buraya kazandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem şehitliğimizi -biraz önce gittim buradan kendine de selam olsun- Zeydan Karalar dün serbest kaldı, inşallah İzmir Büyükşehir'in o günkü belediye başkanı Tunç Soyer buraya onun da emeği çok, onun da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını isteriz."