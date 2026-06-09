Özel'den Ferdi Zeyrek açıklaması: Anısını yaşatacağız, emanetlerine sahip çıkacağız.

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında Manisa’da anıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye binasında gerçekleştirilen anma töreninin ardından Hatuniye Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Programa Zeyrek’in ailesinin yanı sıra; CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, Hatuniye Camii’ndeki mevlidin ardından kısa bir açıklama yaptı.

"Ferdi’nin yokluğuna katlanmak o kadar kolay değil"

Zeyrek’in emanetine sahip çıkacaklarını söyleyen CHP Grup Başkanı Özel, şunları söyledi:

“Acımız çok büyük, çok büyük bir acının yıl dönümündeyiz. Bugün buraya gelebilmiş olmak, Ferdi kardeşimle son bayram namazını kıldığımız Hatuniye Camii’sinde hiç değilse onun sene-i devriyesinde mevlidine katılabilmiş olmak bir nebze olsun yüreğimize su serpti. Ferdi’nin yokluğuna katlanmak o kadar kolay değil. Hem Manisamız, hem ailesi hem de CHP ailesi büyük bir sınavdan geçti, geçiyor ve geçmeye devam edeceğiz. Olay duyulduğu anda üç gece gündüz üniversite hastanesinin bahçesinde nöbet tutan herkese, cenazesini şehre sığmayacak şekilde kaldıran herkese, o günden bugüne kadar Ferdi Başkanımızın hatırasına, ailesine, şehrine, emanet ettiği belediyesine, partimize sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Burada olan ve burada olmayıp yüreği bizlerle olan herkese teşekkür ediyoruz. Ruhu şad olsun. Anısını yaşatacağız, emanetlerine sahip çıkacağız.”

"Mekanı cennet olsun"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Eşimle beraber gelecektik ancak yaşanılanlardan dolayı gelemeyeceğimizi düşündük. Ama son anda kriz çözüldükten sonra ben geldim ama eşim gelmedi. Selamlarını getirdim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

"Bu süreçte çok şey öğrendik"

Ferdi Zeyrek’in vefatının kendilerine sabretmeyi öğrettiğini söyleyen Nurcan Zeyrek, “Zor bir gün, vefatının ilk yıl dönümü. İlkler zor olur. Ama bu süreçte çok şey öğrendik. Aile olarak sabretmeyi, tevekkül etmeyi öğrendik. Ferdi Zeyrek Vakfı kurduk. Bu vakıf sadece onun ismi değil. Onun vicdanının, merhametinin ve iyiliğinin sonucu kurulan bir vakıftır ve o yolda da devam edecektir. Arkamızda büyük holdingler ve yapılar yoktur, Türkiye vardır. Bu anlamda Ferdi Zeyrek’i seven, vicdanına ve merhametine güvenen herkesten vakfımıza destek istiyorum. Abimiz Genel Başkanımız Özgür Özel’e, Mansur Başkanımıza ve bugün bizimle olan tüm Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hayır yemeğine katıldılar

Özel, Yavaş ve Nurcan Zeyrek mevlit programının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen hayır yemeğine katıldı.

Ferdi Zeyrek'in kabri ziyaret edildi

Özgür Özel, merhum Ferdi Zeyrek’in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sırasında dualar okunurken, kabre su döküldü. Kabristanda bulunan vatandaşlarla da selamlaşan Özel, Ferdi Zeyrek’in mezarına karanfil bırakarak dua etti.