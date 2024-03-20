Özel'den Gökhan Zan açıklaması: Şaşırmadım, Erkan Baş'a doğru aday olmayacağını dostane söyledim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan hakkındaki iddialar için "Olanlara şaşırmadım" değerlendirmesi yaptı.

"Erkan Baş’a Zan’ın doğru aday olmayacağını dostane söyledim" diyen Özel, Gökhan Zan'ın CHP'den adaylığını kabul edilmediği için TİP'e gittiğini dile getirdi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Özel, Gökhan Zan'ın CHP'den ret yanıtı aldıktan sonra TİP adayı olduğunu söyledi. Özgür Özel'in açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:

- Gökhan Zan’la ilgili iddialar için ne düşünüyorsunuz?

Ben olanlara şaşırmadım.

- Neden?

Çünkü 6 Şubat akşamı 100 protesto varsa 99’u hükümeteyken, tamamen Lütfü Savaş’ın protesto edildiği gibi bir görüntü yaymaya çalıştı.

O gün (6 Şubat’ın yıldönümünde Hatay’daki anmayı kastediyor) meydanda Gökhan Zan’ın belli grupları organize ve koordine edip Savaş’a bir protesto olarak yansıtırken, gözündeki ateşi farklı gördüm.

Başka bir hırs vardı.

CHP’ye geldi. İyi Parti’ye gitti. İyi Parti’den adaylaştı. Ayrıldı. Bize tekrar geldi.

"Hep bizdeki belediyeleri istedi"

'Lütfü Başkan ile uyumlu çalışırım'

- Sizden bir şey istedi mi?

Hatay Büyükşehir’i istedi. Ama dedi ki “Büyükşehir olmazsa Defne’yi verin, ben Lütfü Başkan’la uyumlu çalışırım.” Defne’nin olmayacağını anlayınca Arsuz’u istedi.

Hep bizdeki belediyeleri istedi. Bizde olmayan bir belediyeyi kazanırım demedi. Garanti belediyeleri istedi.

'Zan'ı hüç düşünmedik'

- Ne dediniz?

“Savaş’ı eleştiriyordunuz” dedim. “Lütfü Başkan’la uyumlu çalışıyorum” dedi. “Düşüneceğim” dedim. Yüzüne doğrudan reddetmek doğru değil. Ama Zan’ı hiç düşünmedik. Çünkü çok tutarsız, çok ihtiraslı ve çok çelişkilerle dolu gördüm. Sonra git gide sertleştiğini ve çirkinleştiğini gördüm.

Sonra TİP’den aday oldu. Hatay’da hep şöyle sözler duydum: “Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Siz onu bir tanısanız...”

Gördüğüm kadarıyla şimdi bütün Türkiye tanıdı.

Hatay’da deprem sürecinde “Lütfü abiyle uyumlu çalışırım” deyip görev istemesi, olmayınca gidip protestoları Lütfü Bey’e karşı organize etmesi hiçbir samimiyet barındırmıyordu.

Hukuk sürecini takip edeceğiz ama duyduğuma, gördüğüme şaşırmadım yani.

'Erkan Baş'a Zan'ın doğru aday olmayacağını söyledim'

- Sizden ret alınca TİP’e mi gitti?

Bizden ret yanıtı aldıktan sonra 6 Şubat süreci yaşandı. Sonrasında TİP, Zan’ı aday ilan etti. O süreçte TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a Zan’ın doğru aday olmayacağını dostane söyledim.

O da “Siz başka aday gösterirseniz biz çekeriz” demişti. Ben TİP’in değerleriyle bağdaşmayacak bir yapısı olduğunu görmüştüm ama üstü kapalı söyledim. Sonrasında iş buralara kadar geldi.

'Bu saatten sonra olanaklı görmüyorum'

- Zan, bunun kumpas olduğunu iddia ediyor. Sizin “TİP’in kaybettirme ihtimali var” sözünüzü de ilişkilendiriyor. Ne düşünüyorsunuz?

TİP, adayın arkasında kurumsal olarak dursa ve adayı çekmese bir kaybettirme potansiyeli vardı. Ama Gökhan Zan’ın bu süreçten sonra etkili bir siyasi aktör olmasını olanaklı görmüyorum. Geçmişte iyi niyetle TİP’e sevgisinden, CHP’ye kızgınlığından oy vermeyi düşünen herkesi, yaşananları göz önüne alıp Hatay’ı AK Parti’nin acımasız ellerine bırakmamaları için CHP’ye oy vermeye davet ediyorum.