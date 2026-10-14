Özel'den Halk TV'ye kayyum atanmasına sert tepki: Türkiye bu kötülüğü yenecek

Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri binada arama yaparken Çevik kuvvet ekipleri binanın önünde güvenlik önlemi aldı.

Kanala kayyum atandı ve televizyon yayını durduruldu.

Özel'den sert tepki

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi.

"Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar" diyen Özel, Halk TV emekçileri ile dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Özel, şunları ifade etti:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken…. Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken… Tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar. Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar. Çünkü ACİZ ve KORKAKLAR! Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler YENİLECEK!"