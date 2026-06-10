Özel'den ihraç taleplerine tepki: Bu darbe püskürtülecek

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan tartışmalar sürerken, parti yönetiminin dokuz milletvekilini disipline sevk etme girişimine Özgür Özel cephesinden tepki geldi.

Özgür Özel’in iletişim hesabından yapılan açıklamada, söz konusu sürecin “hukuksuz” olduğu belirtilerek, “Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, mevcut yönetim için “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi” ve “AKP tarafından atanan mazbatasızlar” nitelendirmesi yapıldı. Milletvekillerine yönelik disiplin sürecinin kabul edilemez olduğu savunularak, milletin seçtiği vekilleri ancak yine milletin görevden alabileceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AKP tarafından ‘Butlan’ atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar… Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır.”

Açıklamanın devamında parti içi mücadele vurgusu yapılarak, “Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir. Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir.” ifadeleri kullanıldı.