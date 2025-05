Özel'den İmamoğlu sorusuna yanıt: Bir dakika düşünmeden bir bölgeyi boşaltırız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de İpek Özbey'in moderatörlüğünde Özlem Gürses, Senem Toluay Ilgaz ve Serap Belovacıklı'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

"Adım kadar eminim ki mesele talimatla yaptırılmış bir iş"

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde kendisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin Özel "Türkiye eskide kalmadı yenisi daha berbat. 90'larda iktidarı hedef alan siyasetçilere kimse sopayla saldırmıyordu. Bu dönemde bu işler oluyor. Kemal Beye de oldu. Deniz Bey'e de. Ben saldırı anında da dedim. Bunu bir partiye mal etmem doğru bir şey değil. Sıcağı sıcağına kimseye mal etmek doğru olmaz. Esas yükü sırtlarına vermek lazım o da bu olayın tüm bağlantıları ile ortaya çıkarılması. Adım kadar eminim ki mesele talimatla yaptırılmış bir iş. Zaman zaman söyledim. Bir katil var herhangi bir kişi değil. Bu katil sana dokunuyor. Bu şu demek aklını başına al. İkincisi evladına acımayan sana mı acır. Bunu iki kere düşün diyor. O saldırgan iki saat önce orada, benimle gezmiş, arabadan inerken vurabilir. Sokakta yapıyor yani. O sebeple sokakta gezme git partine otur mesajlarının da bir çıktısı var. Bu işin aydınlatılma sorumluluğu iktidara aittir." dedi.

Sözlerini sürdüren Özel "Emniyet müdür yardımcısının da kusuru var. Vali ilk anda aradı. Beyoğlu Kaymakamı aradı. Sağlık Bakanı aradı, İçişleri Bakanı aradı, Cumhurbaşkanı aradı. Hızlı ve ısrarla bu işin bizle ilgisi yok dediler. Soruşturmanın çok geniş sürmesi lazım. Biz bir yerden girdik. Tüm koruma ekipleri buradan nasıl çıkacağız diye bakıyorlar. Aynı Ömer Çelik'in, Meclis Başkanvekilinin koruma ekibi gibi bizim için de doğru olan VIP otopark dediğimiz yeri seçmişler bize yer tutuyorlar." dedi.

"14 yıldır milletvekiliyim, girmediğim bir otopark yok"

Otopark tartışmasıyla ilgili Özel " Herkesin ki alınmış bizimki alınmamış. Ben 14 yıldır milletvekiliyim. Girmediğim bir otopark yok. Herkes aracını sokar. Kaldı ki ana muhalefet lideriyim. Devlet prokolünde oradaki araçlardan çok çok öndeyim. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Emniyet müdür yardımcısı parçası değilse de izim aracı oraya sokmayıp, başka yer gösteriyor. O adam iki saat boyunca orada oturuyor, elini kolunu geriyor. Ben beklenmedik şekilde 18 dakika geç çıktım. İl Başkanımız da giremedi oraya. 18 dakika boyunca beklemiş. İki korumam Ali Mahir ve ben. Tüm salon boşalmış o adam gitmemiş beklemiş. Yani geçeceğimi biliyor. Bizim aracımızı oraya koydurtmayan kişi bu organizasyonun içinde değilse de sorumlu. Biz suç duyurusunda bulunduk. Bu kişiye Özgür Özelin buradan yürümesini neden zorladın diye sorsunlar. İçişleri Bakanı bu konuda bir soruşturma açıldığını söyledi. Yani bir bütün soruşturma. Bu bahsedilen şahsa suç duyurumuzla beraber mutlaka değerlendirme yapılacak" dedi.

Çelik yelek giydi mi?

Çelik yelek var mıydı üzerinizde sorusuna ise Özel, 'Hayatımda çelik yelek giymedim. Çelik yeleğe falan kaldıysa iş o iş bitmiş" dedi.

İmamoğlu milletvekili olacak mı?

Ekrem İmamoğlu olası bir ara seçimde milletvekili adayı olacak mı sorusuna Özel "Can Atalay'ın serbest bırakılması gerekirdi. Can Atalay'la ilgili yeni AYM başvurusu olur olmaz. Bu süreçte Atalay vekil seçildiği için yargılama durmalıydı. Karar okunup yeniden meclise dönebilirse bir dakika düşünmeden bir bölgeyi boşaltırız, Ekrem Beyi tabi kendisi de takdir ederse bir hamle olarak yapardık. Can Atalay kararı onaylanmadığı için yani Can Atalay'ı bırakmayan İmamoğlu'nu mu bırakacak." yanıtını verdi.