Özel'den İmamoğlu'na: İyi ki doğdun, iyi ki dostumsun!

Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun doğum günün, İBB davasının görüldüğü duruşma salonuna gönderdiği notla kutladı.

Özel'in İmamoğlu'na gönderdiği, el yazısıyla kaleme alınan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Canım Başkanım. Biliyorsun kalbimin bir yarısı seninle birlikte Silivri'de tutuklu. Çok zor günlerdeyiz ama biz başaracağız, biz kazanacağız. Yeni yaşın kutlu olsun. Seni özgürlükte kucaklayacağım günler uzakta değil. İyi ki doğdun. İyi ki dostumsun."