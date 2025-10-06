Özel'den İstanbul'un kurtuluşunun yıldönümü mesajı: Tarih hatırlatıyor; bu şehir teslim olmaz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un kurtuluşunun 102. yılında yayımladığı mesajda; "Tarih hatırlatıyor; İstanbul asla teslim olmaz. Geldikleri gibi giderler" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un kurtuluşunun 102. yılına ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü hatırlatan Özel'in mesajı şöyle:
"İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Tarih hatırlatıyor: İstanbul asla teslim olmaz!
Geldikleri gibi giderler.”
