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Özel'den Kılıçdaroğlu, Öymen, Çetin ve Karayalçın'a bayram telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Haber Merkezi
AA
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Özel'den Kılıçdaroğlu, Öymen, Çetin ve Karayalçın'a bayram telefonu
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CHP'nin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, önceki CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı telefonla aradı.

Özgür Özel, eski genel başkanların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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