Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçimde işbirliği' yanıtı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, KOZA TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

"31 Mart 2024'teki yerel seçimlerinden bu yana belediyelerin yönetiminde yaşanan değişikliklere karşı partisinin gelecek seçime yönelik stratejisinin ne olacağı" sorulan Özel, "Eninde sonunda o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Bundan bir tereddütüm yok." ifadesini kullandı.

"Kuruluş yıl dönümünde dışarıdan bakıp CHP çatısı altında olmamak, o kutlamalarda olmamak size bir burukluk hissettirdi mi?" sorusuna Özel, "Bu tabii bir burukluk hissettirir ama şu andaki yapıyı bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak görmek mümkün değil." yanıtını verdi.

CHP'nin bugün gerçek bir kutlama yapmadığını, bu durumun yüreğinde sızı olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü hepimizin kuruluş yıl dönümü. Yeni Parti'nin kongresini yapacağız, yapacağımız birinci kurultaya ikinci kurultay diyorum ben. Niye? Birincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Sivas Kongresiydi. Öyle bir dönemdeyiz ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayanlar, orada olanlardan çok daha fazla. Hatta onların yüreğinde parti sevgisi olsa partiye bunları yaşatmazlardı. Partiden atılanlar, kovulanlar, partiden gaz yiyip dışarı atılanlar şimdi partide olanlardan daha çok seviyorlar o partiyi. Kurumsal olarak artık biz Yeni Parti'deyiz ve iktidara Yeni Parti olarak yürüyoruz. Dönüp de arkaya bakmıyoruz."

"Mansur Bey'in hiçbir şeyinden şüphem olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne ve Yavaş'ın CHP'nin bugünkü kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, her iki durumdan da haberdar olduğunu söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

"Mansur Bey birtakım yatırımlar, projelerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de 'Böyle bir şey olacak, bilginiz olsun.' demişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır, nettir. Böyle gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz kendisiyle. O konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden şüphem olmaz. Ankara'nın menfaatleri için önceden planladığı ve bizim de haberimiz, onayımızla yaptığı bir görüşmedir."

CHP ile cumhurbaşkanı adayı konusunda bir işbirliği yapılıp yapılmayacağı sorusuna Özel, şöyle cevap verdi:

"Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla mümkün değil. Zaten herhangi bir gücü, toplumsal herhangi bir karşılığı olmayan birileriyle cumhurbaşkanı adayı konuşmanın, o cumhurbaşkanı adayını yıpratmak dışında hiçbir faydası olmaz. Biz, cumhurbaşkanı adayımızı bütün meşru muhalefetle konuşuruz, gayrimeşru muhalefetle işimiz olmaz."

Özel, "partisinin üye sayısına" ilişkin soru üzerine, yaklaşık 400 bin CHP üyesinin istifa ederek Yeni Parti'ye katılmak istediğini, yıl sonuna kadar bir milyon üyeyi aşacaklarını tahmin ettiklerini aktardı.