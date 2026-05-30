Özel'den Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sözlerine yanıt: TGRT'nin, A Haber'in iftiralarını şimdi kendisi sahipleniyor

CHP, bugün Ankara’da dikkat çeken iki ayrı bayramlaşma programına hazırlandı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de kurultay ve “hesaplaşma” mesajları verirken, Özgür Özel Güvenpark’ta “atanmış değil, seçilmiş CHP’yiz” diyerek erken kurultay ve ön seçim çağrısında bulundu.

Konuşmasının ardından Anıtkabir yürüyüşünde açıklama yapan Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu'nun "İçimizdeki FETÖ ajanlarını fark etmediğim için halkımdan özür diliyorum" sözleri soruldu.

Medyascope'tan Özgecan Özgenç'e konuşan Özel şu yanıtı verdi:

"Kemal Bey bu sözleri hazır bir metinden kullanıyor. Bunlar TGRT'nin geçmişte Kemal Bey'e attığı iftiralardı. Kemal Bey'i 'FETÖ artıklarıyla' çalışmakla suçlarlardı, bazı danışmanlarını söyleyerek. Şimdi metin değişmemiş, ama Kemal Bey dönüp TGRT'nin, A Haber'in iftiralarını şimdi kendisi sahipleniyor.

Arkadaşlarımıza bir yıldır ağza alınmayacak hakaretlerle, iftiralarla 'hırsız' diyor TGRT. Ne olmuş? Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak! TGRT hâkim olmuş, şu partinin haline bak! Uyan, uyan Gazi Kemal gözlerimin yaşına bak! Daha başka diyecek bir şey bulamıyorum."