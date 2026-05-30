Özel'den Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sözlerine yanıt: TGRT'nin, A Haber'in iftiralarını şimdi kendisi sahipleniyor
CHP’de aynı gün iki ayrı bayramlaşma programı düzenlenirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’deki konuşmasında kullandığı “İçimizdeki FETÖ ajanlarını fark edemedim” sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Anıtkabir yürüyüşünde açıklama yapan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinin geçmişte kendisine yönelik kullanılan suçlamalarla aynı olduğunu savunarak, “Kemal Bey bugün TGRT’nin, A Haber’in iftiralarını sahipleniyor” dedi.
CHP, bugün Ankara’da dikkat çeken iki ayrı bayramlaşma programına hazırlandı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de kurultay ve “hesaplaşma” mesajları verirken, Özgür Özel Güvenpark’ta “atanmış değil, seçilmiş CHP’yiz” diyerek erken kurultay ve ön seçim çağrısında bulundu.
Konuşmasının ardından Anıtkabir yürüyüşünde açıklama yapan Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu'nun "İçimizdeki FETÖ ajanlarını fark etmediğim için halkımdan özür diliyorum" sözleri soruldu.
Medyascope'tan Özgecan Özgenç'e konuşan Özel şu yanıtı verdi:
"Kemal Bey bu sözleri hazır bir metinden kullanıyor. Bunlar TGRT'nin geçmişte Kemal Bey'e attığı iftiralardı. Kemal Bey'i 'FETÖ artıklarıyla' çalışmakla suçlarlardı, bazı danışmanlarını söyleyerek. Şimdi metin değişmemiş, ama Kemal Bey dönüp TGRT'nin, A Haber'in iftiralarını şimdi kendisi sahipleniyor.
Arkadaşlarımıza bir yıldır ağza alınmayacak hakaretlerle, iftiralarla 'hırsız' diyor TGRT. Ne olmuş? Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak! TGRT hâkim olmuş, şu partinin haline bak! Uyan, uyan Gazi Kemal gözlerimin yaşına bak! Daha başka diyecek bir şey bulamıyorum."