Özel'den komisyonda "İmralı oylaması" sorusuna yanıt: Perşembe günü toplantı yapacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de grup toplantısının ardından, CHP Grup Başkanlığı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu'nun toplantısının saat 20:30 sıralarında sona ermesinin ardından Özgür Özel de TBMM'den ayrılırken ANKA Haber Ajansı'nın sorusunu yanıtladı.

Özel, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme konusunun görüşüleceği cuma günkü toplantısına ilişkin soruya Özel Özel, "Komisyonda görevli arkadaşlarımızla perşembe günü toplantı yapacağız" dedi.

TBMM Başkanlığı "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşmek için 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 14:00’te toplanacaktır" açıklaması yapmıştı.