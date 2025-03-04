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Özel'den Köseler'in tutuklanmasına tepki: "Darbe ittifakının, Türkiye’nin önünü daha fazla tıkamasına izin vermeyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, "Bu iktidarın korkaklığına teslim olmayacağız. Hangi bedeli ödememiz gerekirse gereksin, o sandığı milletin önüne getireceğiz ve ülkemizin üstüne karabasan gibi çöken bu darbe ittifakının, Türkiye’nin önünü daha fazla tıkamasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Özel'den Köseler'in tutuklanmasına tepki: "Darbe ittifakının, Türkiye’nin önünü daha fazla tıkamasına izin vermeyeceğiz"
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasına ilişkin, "Dört gün gözaltında tutulduktan sonra siyasi bir kararla tutuklanması, iktidarın niyetinin adaleti katletmek olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dört gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Köseler hakkında açıklamalarda bulundu.

Köseler’in gözaltına alınıp günlerce mahkemeye çıkarılmak için bekletilmesini "siyasi bir tercih ve basiretsiz bir güç gösterisi" olarak değerlendiren Özel, "Biz, adaleti her gün biraz daha çürüten, kendinden olmayan herkese düşman hukuku uygulayan bu iktidarın korkaklığına teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu iktidarın korkaklığına teslim olmayacağız"

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in dört gün gözaltında tutulduktan sonra siyasi bir kararla tutuklanması, iktidarın niyetinin adaleti katletmek olduğunu bir kez daha göstermiştir. Beykoz’da her iki kişiden birinin oyuyla seçilen, adresi belli, 65 yaşındaki seçilmiş belediye başkanını, ailesinin yanında saat 04.00'te gözaltına aldırmak, yıldırmak için dört gün gözaltında tutmak ve kaçma şüphesi yokken tutuklatmak siyasi bir tercih ve basiretsiz bir güç gösterisidir.

İktidar, Türkiye’nin dünyadaki itibarını ve güvenilirliğini yerle bir eden hukuksuz uygulamalarla, en büyük zararı güzel ülkemize vermektedir. 

Biz, adaleti her gün biraz daha çürüten, kendinden olmayan herkese düşman hukuku uygulayan bu iktidarın korkaklığına teslim olmayacağız.

Hangi bedeli ödememiz gerekirse gereksin, o sandığı milletin önüne getireceğiz ve ülkemizin üstüne karabasan gibi çöken bu darbe ittifakının, Türkiye’nin önünü daha fazla tıkamasına izin vermeyeceğiz."

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandıBeykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandıGündem
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