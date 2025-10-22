Özel'den Lütfü Savaş'ın CHP kurultayının iptaline ilişkin verdiği dilekçeye tepki: Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye gitti. Özel saat 09:40 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı. Saat 13:20 sıralarında sona eren görüşmenin ardından Özgür Özel açıklama yaptı.

"Ömer Çelik'e seslenmek istiyorum"

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Uzun süredir beklenen iddianame çıktıktan sonra bugün, iddianamede adı geçen arkadaşlarımızın neredeyse tamamıyla görüştüm. Aynı zamanda Ekrem Başkanımız ve Aykut Erdoğdu ile görüştüm.

Buradan özel haberle Ömer Çelik'e seslenmek istiyorum.

Silivri'den en fazla söylenen söz şudur; 'İddianameyi bekliyoruz, yargılanmak için değil yargılamak için bekliyoruz' diyorduk. Bu iddianamenin içinde bugüne kadar atılan iftiraların ne kadar boş olacağını biliyorduk.

Ömer Çelik ilk defa dün duymuş. 'Yassıada zihniyeti' diyor. Onun o demek olmadığını müsait bir zamanda dilinden anlayan biri ona anlatsın. Benim ona bir şey izah etme imkanım yok çünkü seçici geçirgen bir kulak zarı var kendisinin.

İşine gelenleri duyuyor, işine gelmeyenleri duymuyor. Kendince öyle bir hale gelmiş ki Ömer Çelik, öyle perişan bir halde ki... Diyecek hiçbir şey bulamamış 1960 darbesinden CHP'yi sorumlu tutup hesabını da bizden soracak... Biz iddianame çıktığında da söyledik. O kadar atılan iftira tel tel dökülecek dedik, dökülmeye başladılar.

İddianamede hiçbir şey yok ama soruşturmanın gizliliği ilkesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nasıl ihlal edildiği ortada. İddianamede gizli bir şey yok. Zaten bunları sızdırıp algı operasyonu yapmaya çalışmışlardı.

"Parayı aldım' diyen yok, 'Verdim' diyen yok, ortada para yok; arkadaşlarımız rüşvet suçundan içeride"

Yeni hiçbir şey yok ama çok net bir şey var iddianamede; 'Bu iftiranameyi imzalarsan çıkarsın' denilen kişilerin sözleri dışında bir şey yok. Rüşvetten bahsediliyor. 'Parayı verdim' diyen, 'Parayı aldım' diyen var mı? Bir yerden para bulunmuş mu? Yok. Bula bula bir tane lüks yat resmi var balayı için gidilmiş.

Yatın patronu Rıza Akpolat'a 'Patron hoş geldin' demiş. Kanıt bu. Yatın sahibi 'Yat benim' diyor, Rıza 'Benim değil' diyor. Bir şeyler almak deyince yata bakıyorlar. Herhalde kişi kendinden bilir işi diyeceğim ama... 'Alsa alsa yat almıştır' diyor, 'Senin' diye ısrar ediyorlar. Bunun dışında bir şey yok. 'Parayı aldım' diyen yok, 'Verdim' diyen yok, ortada para yok; arkadaşlarımız rüşvet suçundan içeride.

"Arkadaşlarımızın tamamının tutuksuz yargılanması lazım"

CHP'de duranlar ihalelerden sorumlu tutulup içeri atılıyorlar. Ahmet Özer içeride tutuluyor, AKP'ye geçen Umut Yılmaz salınıyor. Zeydan Karalar tutuklu, 6 yıldır ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan ve karar aşamasında AKP'ye katılan Özlem Çerçioğlu 6 yıl tutuksuz yargılanmış. Tam karar aşamasında AKP'ye katılmış.

Tamamen kişiye göre hukukun uygulandığı korkunç bir sürecin içindeyiz. Asla suçlu kabul etmiyoruz. Ahmet Özer 4 yılla yargılanıyor. Ceza alsa yatacağı süre 6 ay 2 gün. 9 aydır içeride. Ceza alsa 3 ay alacağı olarak çıkacak dışarı. Arkadaşlarımızın tamamının tutuksuz yargılanması lazım. Vicdanlı bir heyetin bu davaya baktığında yargılamayı tutuksuz yapmasını bekliyoruz.

Akın Gürlek de biliyor ben de biliyorum ki, eğer Türkiye'de 100 liralık yolsuzluk varsa 99'unu AK Partili belediyeler, yöneticiler, siyasetçiler yapmaktadır, bunu adın gibi biliyorsun. Bizim tarafta bir yolsuzluk varsa ilk cezalandıranın ben olduğumu da biliyorsun. Bu arkadaşlarımızı siyaseten aldın içeriye çünkü cumhurbaşkanı adayı olmasın Ekrem İmamoğlu istiyorsun

"Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz..."

"Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzumsuz ismin yaptığı saçma sapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz..."