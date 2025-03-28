Özel'den Maltepe Mitingi çağrısı: Bayram arifesini demokrasi bayramına çevirelim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yurttaşları yarın İstanbul Maltepe Meydanı’nda yapılacak mitinge çağırdı.

Özel paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, anneler, babalar, kıymetli büyüklerimiz. Adil ve demokratik bir ülkeyi talep eden çok değerli yurttaşlarım. Tarihe tanıklık ettiğimiz günlerden geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, vicdanlı yurttaşlarının demokrasiye ve kendi iradelerine sahip çıkma kararlılığına şahitlik ediyoruz. 23 Mart Pazar günü ön seçimle Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu 15.5 milyon yurttaşımız geldi, seçti, tarihe geçti. Başta gençler olmak üzere, her gün meydanları sokakları dolduran19 Mart darbesini püskürten milyonlar bundan sonra korku değil, umut hakim olsun dediler. Birbirimizden güç alacağız. 'Ben de buradayım' dediler. 'Artık söz sadece bir kişide değil millette' dediler.

"Bayram arifesini demokrasi bayramına çevirelim"

Demokrasi mücadelemizin değerli neferleri bilin ki Ekrem Başkanımızın adaylığı eşitliğin, adaletin, aydınlık yarınların ve en önemlisi de milletimizin egemenliğinin teminatı olacak bir yolculuğun başlangıcıdır. Gelin, 29 Mart Cumartesi günü saat 12.00’de Maltepe sahil miting alanında Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yolculuğunu hep birlikte başlatalım. Bayram arifesini demokrasi bayramına çevirip Ekrem başkanımızla ve haksızlığa uğramış tüm yol arkadaşlarımızla bayramlaşalım. Milletin vicdanına çarpan Ekrem İmamoğlu'na ve tüm arkadaşlarımıza yönelik hukuksuz tutuklamalara karşı tek bir ses olalım, Türkiye'nin bugünü ve yarını için hep birlikte ülkemizi aydınlık günlere taşıyalım. O gün o meydanda milyonlarca Ekrem İmamoğlu olacak. Gelin Maltepe'ye koşalım. Meydanda buluşalım. Bu büyük yürüyüşü hep birlikte başlatalım."