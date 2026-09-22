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Özel'den Manisa'daki saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun telefonu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki okul saldırısında yaralanan öğrencilerle telefonda görüştü.

Haber Merkezi
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Özel'den Manisa'daki saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun telefonu
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Yeni Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel'in olaya ilişkin görevlendirdiği milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş'tan oluşan heyet, ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Heyet aracılığıyla tedavileri süren 6 yaralı öğrenci ve aileleriyle telefonda görüşen Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özel, öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili de doktorlardan bilgi aldı.