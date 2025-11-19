Özel'den mitingdekilere tepki: Bunu yapmayın artık!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin 71'incisinin gerçekleştiği Sultangazi ilçesinde konuştu. Özel, burada yaptığı konuşmada, "Sultangazi'ye sığamadık. Çatılar dolmuş. Bugün Sultangazi ayağa kalkmış haksızlığa, hukuksuzluğa direnmeye, iradesine sahip çıkmaya, seçtiklerinin arkasında durmaya, darbecilerden hesap sormaya gelmiş. Bir büyük demokrasi ittifakı var, bu ittifak İstanbul'u kazandığı gibi gün gelecek Sultangazi'yi de kazanacak, gün gelecek Türkiye'yi de kazanacak, cumhurbaşkanını belirleyecek" ifadesini kullandı.

Özel, miting başlangıcında havaifişek atılmasına tepki göstererek, "Bunu yapmayın artık. Bir iki tane oldu hadi. Kuşa faydası yok, doğaya faydası yok, boşu boşuna havaya para atmayın. Bizim işimiz çatapatla değil, bizim işimiz yürekle, vicdanla, cesaretle bizim işimiz. Bırakın Tayyip Bey konuşurken patlatsınlar onları. Benim çatapata değil bu meydana ihtiyacım var" diye konuştu.

Özel, şunları kaydetti:

"En çok suç işlenen 10'uncu ülkeyiz"

"Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem Başkan, bütün başkanlar öyle işler yaptılar, öyle yüreklere dokundular ki, işte o yüzden bunları böyle korkuttular. Bu yüzden darbenin hedefindeyiz ama inadına direneceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. 1990'larda Gazi'de yaşananlar dün gibi. O zaman bu ilçenin barışını, kardeşliğini hedef aldılar. Şimdi de bu ilçe uyuşturucu çetelerine teslim edilmeye çalışılıyor. Uyuşturucu artık ilkokul önlerine kadar inmiş durumda. Aileler 'Evladımızı bu illetten kurtarın, artık okul önlerine kadar geldiler bir şeyler yapın' diyorlar. AK Parti'nin bu kara düzeni kuruldu kurulalı, kadına, çocuğa, çevreye, ormanlara, derelere, emekliye, emekçiye, esnafa, köylüye iyi gelmedi. Ama güvenlik konusunda uyuşturucu konusunda İstanbul'a bilhassa Sultangazi'ye hiç iyi gelmedi. Dünya öyle bir noktadaki, uyuşturucudan bütün dünya yaka silkiyor. Bütün dünyada organize suç endeksi diye bir endeksle başta insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yakından takip ediliyor. En çok suç işlenen 10'uncu ülkeyiz koca dünyada. Öyle bir noktada ki Türkiye, insan ticaretinde merkez ülke, silah kaçakçılığında kaynak ülke, geçiş ülkesi, uyuşturucu maddelerde hem transit ülke, hem hedef ülke.

"AK Parti'yi yenenler içeride"

Ülke içinde captagon ve metanfatamin kullanımı patlamış noktada. Bununla mücadele etmek bir yana, ediyormuş gibi yapıp birtakım çetelerin fink atması, korunması, kollanması herkesin dilinde. Her gelen yeni İçişleri Bakanı, bir öncekini bununla iyi mücadele etmemekle, çetelere yol vermekle suçlayıp, arkadan bilgiler sızdırıyor. Bu da önceki de, daha önceki de. Hepsini atayan aynı kişi. Erdoğan'ın bu konudaki mücadelesi samimi olsa, bu işin kökünü kazımak bir kararlılık ve an meselesi, bir elini bir çeteye, bir omzunu bir suç örgütüne dayamış, adalet dayatmak yerine siyaset dizayn etmekle uğraşanlar, memleketin bu büyük sorununu görmüyorlar, çözmüyorlar ve maalesef Sultangazi'de büyük bir tedirginlik içinde yaşatıyorlar. Bu iktidar döneminde mücadele edilen bir tek suç var. O da AK Parti'ye demokratik tehdit olma suçu, Erdoğan'ı yenme suçu, bu suçun faili Ekrem İmamoğlu, bu suçu üç kez üst üste İstanbul'da işledi diye, 4'üncüsünde de Erdoğan'ı yenecek, emekliye sevk edecek diye bu gece burada değil, Silivri'de yatıyor. AK Parti'yi yenenler içeride, AK Parti'yi eleştiren gazeteciler içeride, AK Parti'yi protesto eden gençler içeride. Ama uyuşturucu baronları dışarıda, torbacılar köşe başında. Baronlar yatta, kotrada, Ekrem Başkan Silivri'de 2 bin 352 yıl istiyor Ekrem Başkan'a, tek suçu onu yenmek oldu diye.

"AK Parti'nin kara düzenini yıkacağız"

Erdoğan yıllar önce biz bu ülkeyi şirket yönetir gibi yöneteceğiz demişti. Hakikaten de bu konuda dediğini yaptı. Şirketinin adı KADAŞ. Kara Düzen A.Ş. Bu şirketin yönetim kurulu başkanı Sayın Erdoğan. Bu kara düzende birileri güvende, birileri güvende değil. AK Parti'nin kara düzeninde kadınlar şiddete karşı güvende değil, gençler uyuşturucuya karşı güvende değil, iş kazasında ölen işçilerimiz güvende değil, para hırsı için kuvözlerde öldürülen yenidoğanlar güvende değil, metan gazından, sıcaktan, kazadan şehit olan askerler güvende değil, yanan ormanlar güvende değil, sele kapılanlar güvende değil, depremde üstüne şehirler yıkılanlar güvende değil, metro inşaatına kurban olanlar güvende değil. İki çocuğuyla, eşiyle birlikte karnını doyurmaya kalkan gariban güvende değil, açlık sınırının altında maaş verilen emekli güvende değil, yoksulluk sınırının altındaki on milyonlar güvende değil. Kim güvende? Sadece zenginlerin çıkarları ve beyefendilerin yapıştıkları koltukları güvende. And olsun ki değiştireceğiz. AK Parti'nin kara düzenini yıkacağız. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. O koltukları bu millet altınızdan çekip alacak. Görevi, vazifeyi hak edene verecek. Parayı sıfırlayanları değil, ayakkabı kutucularını değil, elbise torbasında para taşıyan bakara makaracıları değil, bütün kaynakları Sultangazi için kullananları, o paralarla kreş yapanları, yurt yapanları, Anne Kart verenleri, Sultangazi'yi sevenleri göreve getirecek millet.

"Hakça bir düzen gelecek"

Türkiye, bitmeyen, kronik hale gelen bir ekonomik krizin içinde. Bütün hesaplar şaşar, altın hesabı şaşmaz. 22 yıl önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Senin emekli maaşı 1,5 çeyrek altın alıyor. Bu maaşla geçim olur mu? Artık seçim olsun mu? Seçim olup da bunlar gitsin, Ekrem Başkan gelsin mi? O günler gelecek, bu emeklinin yüzü tekrar gülecek, söz veriyorum. Asgari ücretli 7 çeyrek altın alırken 2 çeyrek altına düştü. Geçmişte 1 kilogram buğday satıp 1 litre mazot alıyordu çiftçi. Şimdi 1 litre mazot almak için 6 kilogram buğday satıyor. Pamuk üreticisi 1 kilogram pamuk satıp, 2.5 litre mazot alırken, şimdi 2,5 kilogram pamuk satıp, 1 kilogram mazot alabiliyor. AK Parti geldiği gün gibi emekli maaşı olsa 80 bin TL emekli maaşı olacak, şimdi 16 bin TL. Geldiği gün gibi asgari ücret olsa 75 bin TL asgari ücret olacak, şimdi 22 bin TL. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz, yoksullukta, işsizlikte, faizde Avrupa birincisiyiz. Gıda enflasyonu, dünyanın 7 kat üzerinde. Kırmızı ette dünya ortalaması 7 dolar, Türkiye'de 21 dolar. Alman Hans, 350 TL'ye dana kıyma alıyor, bizim 22 bin TL maaş alan Hasan'ımız 900 TL'ye dana kıyma alıyor. Bu AK Parti'nin kara düzenidir, eninde sonunda yıkılacak, yerine adaletli, hakça bir düzen gelecek, çok yakında gelecek.

"Aleviler, haklarını alana kadar mücadele sürecek"

Bir Sünni olarak söylüyorum, bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır, bu sorunu görmeyen ahmaktır, alçaktır. İşine gelince Alevilere 'Gel canım, gel canım'. Hizmete gelince 'Bana var, sana yok canım'. Cami ne kadar ibadethaneyse cemevi o kadar ibadethanedir, nokta. Alevilik kültür değildir, Kültür Bakanlığı'na bağlayasın, Alevilik inançtır, tüm inançlara eştir, saygındır, saygı duyulacaktır. Cemevine cümbüş evi diyenler aynı kafayla kurdukları yapıyı Kültür Bakanlığı'na bağlıyorlar. Alevilik kültür değil, inançtır, semah müzik değil ibadettir. Aleviler, eşit yurtttaştır, haklarını alana kadar bu mücadele sürecektir. Bizim iktidarımızda, herhangi bir Alevi tam olarak eşit yurttaşlığımı hissettim diyene kadar o duyulacak, gereği yapılacak. Açıkça söylüyorum, Madımak Utanç Müzesi yapılacak, cemevleri ibadethane yapılacak. Aleviler kanunda da Anayasada da eşitliği altı kalınca çizilerek, yazılacak."

Özel, dün partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun evlilik yıldönümü olduğunu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun da doğum günü olduğunu hatırlatarak, bugün de Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın doğum günü olduğunu ifade etti. Özel, tutuklu belediye başkanları için söylenen "Yiğidim Aslanım" şarkısına otobüs üstünden eşlik etti.