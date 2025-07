Özel'den Murat Çalık açıklaması: Bana verilen görüşme hakkını annesine devrettim

Takip Et

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özel, Çalık ve ailesini ziyaret etmek amacıyla buraya geldiğini belirtti.

Özel, hematoloji servisine girilmesinin hastaların sağlığı açısından riskli olduğu bilgisinin kendisine iletildiğini, bu durumu da Mehmet Murat Çalık'a notla ilettiğini ifade ederek "Hocamızın da yetkililerin de onayıyla bana verilen bir kişilik görüşme hakkını da Sayın Mehmet Murat Çalık'ın annesine devrettim. Hocamız bugün bir aile görüşü ve bilgilendirme yaptıktan sonra Sayın Mehmet Murat Çalık'ı, onu çok özleyen ve bütün Türkiye'nin yüreğini sızlatan o görüntüleriyle annesiyle görüştürecekler. Çünkü annesi çok daha steril bir ortamda, günlerdir bahçedeydi. Bizim gibi herkesle sarılan, günde üç şehir değiştiren bir durumda değil. Onu steril kıyafetlerle, boneyle, maskeyle evladıyla kavuşturacaklar. Bu durumu annesine de aktardım. Annesi de memnun oldu. İşin insani yönü böyle." dedi.

"Kimseye hakkımızı yedirmeyiz"

Özel, Çalık'ın sağlığı için iki avukatı dışında hastaneye kimsenin içeriye girmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını aktardı.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının gerekli hassasiyeti gösterdiğini vurgulayan Özgür Özel, "Ben bütün Türkiye'deki sağlık çalışanlarının, buradaki sağlık emekçilerinin, hematoloji kliniğinin gereğini yaptıklarına Özgür Özel olarak iknayım. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlar buradaki Hipokrat Yemini'ne sadık, ülkesini seven, hastalarını seven, sağlık emekçilerini üzüyor. Bir yerlerde bir kötücül akıl var ama bunun hematoloji kliniğine hakim olduğunu kimse söyleyemez. En doğrusunu yapacaklar. Biz de büyük bir sabırla burayı takip edeceğiz. Sayın Murat Çalık'ın odası, oradaki sağlığı ile ilgili her şey artık mahkum koğuşunda değil, hematoloji kliniğinde. Doğrusu yapılıyor. Hocalar bir irade koymuşlar ve tıbben gerektiği için kendi kliniklerine çekmişler, gerekli iradeyi göstermişler. Adalet Bakanlığı yetkilileri de bu konuda gerekli anlayışı göstermiş. Buradan sonra meseleyi, 'Mehmet Murat Çalık kötü bir yerde tutuluyor' 'Annesine zulmediliyor' yaklaşımından çıkarıp tedavisi için gereken yapılacak, tetkikler için en doğrusu yapılacak. Kimseye hakkımızı yedirmeyiz ama kimsenin de hakkını yemek, haksızlık yapmak bizim işimiz değil." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastaneye gelen partililerden de bu konuda duyarlı olmasını istedi.