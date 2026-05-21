Özel’den "mutlak butlan" kararına ilk yorum: Baskın seçim bekliyoruz, hazırız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararını DW Türkçe ekibinden Gülsen Solaker ve Kıvanç El ile yaptığı söyleşi sırasında öğrendi. Söyleşiye ara vererek hukukçu kurmaylarıyla kısa bir toplantı yapan ve bilgi alan Özel, ardından olağanüstü MYK’nın toplanması kararını vererek söyleşiye geri döndü.

Özel, mutlak butlan kararına ilk yorumu şu oldu:

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen, yıllardır uğraşılan butlan davasının şimdi gündeme gelmesiyle iktidar CHP ile AK Parti’nin yani at başı iki partinin önde olduğu diğer partilerin yüzde 10'un altında oldukları, anketlerde kendisini yenebilecek tek rakibini felç etmeye, paralize etmeye, ortadan kaldırmaya ya da onun başındaki yönetimi değiştirmeye, hiç değilse o partiyi siyaset üretemez ve kendi sorunlarıyla meşgul olur hale getirmeye çalışıyor.

Bu Türkiye'deki otoriterleşmenin vardığı son nokta. Yani illa sandığı getirmemek ya da ‘ben seçimleri kaldırdım’ demek gerekmiyor. Sandıkta yarışacağı rakibini belirlemek, belli rakibini sokmak, kurumsal olarak rakibi olan siyasi partinin yönetimini değiştirmek, bunların hepsi buna dair şeyler.

Belediyelerle başladı operasyon. Yolsuzluk denildi, adayımız alındı. Sonra yayıldı, yayıldı. Geldiğimiz noktada artık özel hayata varan iddialarla muhatap oluyorsunuz ve çocukluk arkadaşınız alınıyor. Hedef sizin çevreniz, hedef direkt sizsiniz aslında.

Partinin önünde iki seçenek vardı. Bu seçeneklerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu'na ve partiye yapılan saldırıların birer hukuki süreç değil, siyasi bir süreç olduğunu kabul ettik. Bunun üzerinden arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık, onlara inandık. İddianame yokken, iddianameyi yargılanmak değil, yargılamak için beklediğimizi söyledik. Atılan iftiraların işte bir dizi dünya kadar iftira hiçbir iddianamede yer almayan ama günlerce konuşan işte içi para dolu bavullar, yapılan toplantılar, parke altından çıkan paralar, Ekrem İmamoğlu'nun arabaları, kurultayda dağıtılan cep telefonları gibi yalanların hiçbirine itibar etmedik ve iddianamede hiçbiri olmadı.

"İktidarı hedeflediğimiz için de iktidarın hedefindeyiz"

Muhalif seçmeni ayağa kaldırdık ve bu şartlar altında İmamoğlu'nu hedef alanlar gördüler ki onu itibarsızlaştıramıyorlar. Aksine itibarı yükseliyor ve döndüler dediler ki CHP'yi hedef almalıyız, dolayısıyla CHP'nin belini kırmalıyız. Özgür Özel'in belini kırmadan, Özgür Özel'in direncini kırmadan, Özgür Özel'i itibarsızlaştırmadan, Özgür Özel'i uzaklaştırmadan CHP'den kurtulamayız. O yüzden de hedefteyiz.

Temel hedef benim. Beni yıldırmak, beni durdurmak. Bana defalarca çağrı yapmadılar mı? Ankara'ya gel otur partinin başında dur diye. Bana konforlu bir muhalefet alanı teklif ettiler. Ama biz ne olursa olsun iktidar hedefledik. İktidarı hedeflediğimiz için de iktidarın hedefindeyiz.

"Baskın seçimi, bekliyoruz, yapsınlar bekliyoruz"

"Butlanın ardından baskın seçim gelir mi? O arada CHP kendini toparlayabilir mi?" sorusu üzerine Özel "Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz, yapsınlar bekliyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz. En kısa sürede yapsınlar Cumhurbaşkanlığı seçimini. Getirsinler sandığı biz bu ülkede iktidarı değiştiririz. Bizim adayımız Cumhurbaşkanı seçilir. Getirsinler baskın seçimi yapsınlar, adayımızı gösterir, biz bu seçimi kazanırız." dedi.

Partinin adayı belli olduğunu vurgulayan Özel "İmamoğlu'nu aday gösterebileceğimiz güne kadar adayımız odur. Yoksa bu parti seçimi kazanacak adayı gösterir. O kadar net. Onun dışında Cumhurbaşkanı adayı olmak için ayrıca yüz bin imza seçeneği de var. Biz 15,5 milyon imzayla İmamoğlu’nu aday göstermişiz. 25,5 milyon imzayla arkasında durmuşuz. Yüz bin imzanın iki yüz elli katını toplamışız. Bir aday gösterir, bu seçimi kazanırız." ifadelerini kullandı.

Yedek ya da yeni parti ihtimali var mı?

Özel, söz konusu iddialara ilişkin "Parasını ayırma ve bunların hepsi fasarya ama şöyle bir şey var; yedekte bir parti olduğu doğru ama bunu mutlak butlan kararından önce de söylüyordum. Şimdi mutlak butlan kararı çıktı yine söylüyorum, bu parti hazırlığı partiden ayrılmak ve bir başka parti kurmak üzere değil. Olası bir kapatma davası ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili listelerini veremeyecek hale getirilmesi durumuna karşı bir tedbir. Yani bunu butlan kararından önce de söylüyordum belki inanmıyorlardı. Şimdi karardan sonra da söylüyorum şimdi. Yani butlan kararına karşı bir tedbir değildir bu yaptığımız iş. Bu iş parti kapatma ya da partinin seçimlere sokulmamasına ya da partinin seçimlere doğru listelerle seçimlere sokulmaması yönünde bir hamle yapılırsa ona karşı yapılmış bir hazırlık.” dedi.