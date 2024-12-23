Özgür Özel: Trikopis'in mi tarafında duracaksınız Mustafa Kemal'in mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Kılıçlı yemin töreni sonrası Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler hakkında açıklama yapan Özgür Özel, "Önce sosyal medyada, sonra yazılı basında, bu iktidara müzahir kalemler ve trol orduları bir linç kampanyasına giriştiler. Böyle bir kampanyanın toplumsal tabanı olmayacağından zaten emindik ama siyasette benimseneceği, bunun üzerinden siyasi çıkarın tenezzül edileceği, bir kutuplaştırma ortamının getirilmesi için bunun araçsallaştırılacağı ve teğmenlerin yapmış oldukları andı sanki bir disiplinsizlik olarak gösterileceği hiç aklımın ucundan getirmezdi" dedi.

Özel, "Sayın Erdoğan bu işi 8 gün sonra bir siyaset konusu yapmaya, gencecik teğmenlerin onca emeğini çöpe atmaya, onların geleceğini karartmaya küçücük bir siyasi çıkar uğruna tenezzül etti" ifadelerini kullandı.

"Trikopis'in tarafında mı duracaksınız yoksa Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafında mı duracaksınız?"

Özel, "O teğmenler 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' dedi. Mustafa Kemal'in bir tane ordusu vardı ve halen daha bir tane ordusu var. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teğmenleridir. Onların komutanı Mustafa Kemal'dir. O Mustafa Kemal'in ordusu, Yunan ordusunu yenerek İzmir'den denize dökmüştür. Şimdi Mustafa Kemal'in ordusu diyenler yerine sizin birlikte siyaset yaptığınız ve cenazesine 5 bakan yolladığınız Fesli Deli Kadir'e sağlığında siz gittiniz, cenazesinde 5 bakan yolladınız. O diyordu ki "Keşke Yunan kazansaydı" Ben kutuplaşmadan, kamplaşmadan yana hiç olmadım ama burada herkes tarafını gösterecek. Ben o genç teğmenlerle beraber Mustafa Kemal'in ordusunun tarafındayım, Mustafa Kemal'in askeriyim. Şimdi siz takınacağınız tavırla hepimize şunu göstereceksiniz; siz hocanız Fesli Deli Kadir gibi Trikopis'in tarafında mı duracaksınız yoksa Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafında mı duracaksınız?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a "Suriye" tepkisi: O yanlış sürecin sonunda bir tek adamın çökmüş olmasından zafer çıkmaz

"Her geçen gün kendi acziyetlerini, milletin içinde bulunduğu durumu örtbas etmek için yeni gündemler yaratmaya devam ediyorlar. Buna karşı kararlılıkla, birlik ve beraberlik halinde, özgüvenli yürüyüşümüzü devam ettirmek durumundayız" diyen Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye üzerinden CHP'yi hedef almasına tepki göstererek "Suriye'de komşunun içişlerine karışıldığı, devlet dışı unsurların muhatap alındığı, eğit-donat-yolla savaşsın dedikleri bir süreçte, 13 yıl boyunca bir iç savaş. 5 milyona yakın Suriyeli sığınmacı, 283 şehit, 200 milyar dolar kaybın sonunda Suriye'de zalim, otoriter bir tek adam rejiminin yıkılmasını kendi başarıları gibi göstermeye çalışıp, il kongrelerinde gezip bunun üzerinden CHP'ye saldırıp sanki yeniden güç kazanıyormuş gibi algı yönetimi yapmaya çalışan Erdoğan'a ve partisine şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede, 283 şehidin de 200 milyar dolar gibi bugünkü sorunların tamamını çözebilecek bir kaynağın kaybedilmesinin de bunun yanında yaşanan bütün acıların sebebi iş bilmez dış politikaydı. O yanlış sürecin sonunda bir tek adamın çökmüş olmasından zafer çıkmaz. Ama Suriye'nin geleceği için doğru yöntem, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu gibi güçlü bir parlamento, tüm ülkenin vatandaşlık bağını doğru tarif eden bizdeki gibi doğru bir anayasa, bunun üzerinden tüm ülkeyi temsil eden bir yönetim anlayışıyla Suriye'ye bir demokratik rejim gelirse, adil ve özgür seçimlerle iktidarlar değişebilirse Suriye'de de kan durur, Türkiye için de en doğrusu olur." dedi.