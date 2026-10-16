Özel'den Uçum'un seçim tarihi açıklamasına tepki: 'Netleşti' demek, Meclis'in iradesini yok saymaktır

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İBB davası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bugün duyurma çalıştığımız ses, bir arkadaşımızın sesi değil. Milletin bir sonraki cumhurbaşkanı diye işaret ettinin kişi. Ve bugün kısılan ses, 'Sen mi benim karşıma çıktın, sen mi benim İstanbul'u benim elimden aldın, demek ki sen Türkiye'de iktidara yürüyorsun, ben buna izin vermem' diyor" dedi.

"100 yılın iftirasıyla karşı karşıyayız" diyen Özel, Halk TV'ye yönelik kayyum atamasına değinerek, "Bu mesele duyulmasın diye ben Halk TV'nin kayyum atanmasına tam savunmanın başlayacağı sabah, buraya bağlıyorum. Zaten kaç tane kanaldan Ekrem Başkan'ın yaptığı savunma duyurulabiliyor" tepkisini gösterdi.

Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Seçimin 2028 mart veya nisan ayında yapılması büyük oranda netleşti" açıklaması sorulan Özel, "Mehmet Uçum 'seçim olabilir' diyebilir, 'öneriyoruz' diyebilir, 'bekliyorum' diyebilir. Bunlar demokrasi içinde var. Ama dünkü cümle olmaz. Bu bir saçmalık, bir hadsizlik. Ne demek netleşmek? Bir tarih var, o tarihe karar vermişler. Ve 'netleşti bu tarih' diyor" dedi.

Anayasa'ya işaret eden Özel, şöyle devam etti:

"Anayasa ne diyor? Anayasa'da seçimlerin öne alınmasının şartı belli; 360 milletvekilinin oy vermesi. Öyle de yapsa kendi partisine büyük saygısızlık ama hadi 280 milletvekili AK Parti'nin, Mehmet Uçum diyor ki, 'Bunlar kurşun asker, cepte.' Bu her bir AK Parti milletvekiline hakarettir de hadi orayı geçtim. 46 tane de milletvekili var, Cumhur İttifakı birbirine sıkı sıkıya bağlı, MHP de cepte. Bu da MHP milletvekillerine ve sayın Bahçeli'ye hakarettir de hadi bunu da Mehmet Uçum ile Bahçeli arasına bırakayım. 30 milletvekili lazım değil mi? Şimdi Mehmet Uçum netleşti diyor. Ne demek? Meclis'in iradesine yok saymak demek, milletvekillerine hakaret demek..."

"Asla ve asla bu işin içinde yokuz"

"Ben YENİ Parti olarak söylüyorum ki asla ve asla bu işin içinde yokuz" diyen Özel, "Ben 91 milletvekilimi aldım, çıkardım. Mehmet Uçum bu rakama kiminle ulaşıyormuş onu söylesin. Mehmet Uçum bu düzende DEM Parti'nin kendileriyle bir gizli anlaşma yaptığını mı söylüyor, yoksa butlan CHP'sinin zaten başa getirildiğini ve buradaki oylamada kendileriyle birlikte davranacağını mı söylüyor? Butlan CHP'sinde 17 tane salt butlancı var. Bir de 'partimizi bırakmayalım, şimidilik burada duralım' diyen 13-14 arkadaşın emir komuta zinciri içinde Saray'a oy vereceğini mi söylüyor?" ifadelerini kullandı.

3 ihtimalin olduğunu kaydeden Özel, "YENİ Parti, ben diyorum ki biz yokuz, hiçbirimiz yokuz. Geriye DEM kalıyor; millet DEM'e mi sorsun 'Sen bu Saray'la gizli bir anlaşma mı yaptın' diye, yoksa butlan CHP'sine mi sorsun" diye konuştu.