Özel'den Üstel'e ziyaret: Herkesin yüzünü güldürecek, yarınları ümit ediyoruz

KKTC Başbakanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs Türkü'nün ekonomisini çökertmek için çeşitli yollara başvurduğunu, ülkesindeki turizm ve yüksek eğitim sektörlerinin Rumlar tarafından çökertilmek istendiğini söyledi.

Üstel, GKRY'nin tur operatörlerine 500 bin avro teşvik vererek KKTC'ye 3. ülkelerden turist gelmesini engellemeye çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"GKRY güneyden gelmek isteyen turistlere ve turizmcilere her türlü baskıyı yapıyor. Kişi başına 50 avro teşvik veriyor. Tur operatörlerine senelik 500 bin avro teşvik veriyor. Sırf kuzeye turist getirmeyin, güneye getirin. Biz bu şartlarda tabii yine Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız istişareler ve protokoller sayesinde biz üçüncü ülkeden insanımızı KKTC'ye getirmek için birtakım iyileştirmeler yapıyoruz."

KKTC'ye doğrudan uçuş bulunmadığı için, ülkeye üçüncü ülkelerden turist gelmediğine işaret eden Üstel, "Bizim için turizm KKTC'nin lokomotif sektörüdür. İkinci sektörümüz, eğitim sektörü. GKRY eğitim sektörümüzü de baltalamak için her geçen gün Avrupa Birliği nezdinde birtakım girişimler yapmaktadır. Ama bütün bunların yanında Türkiye ile yaptığımız istişareler, insanımızın burada özverili çalışmaları ile Türkiye'den gelen ve büyük yatırımlar yapan iş adamlarının sayesinde her geçen gün ekonomimizi büyütmekteyiz." diye konuştu.

"Bizim KKTC ile aramızda sarsılmaz, kuvvetli bir ilişki ve çok tarihi, önemli bağlar var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ziyarette yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun verdiği mücadeleyi hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, "Bizim KKTC ile aramızda sarsılmaz, kuvvetli bir ilişki ve çok tarihi, önemli bağlar var. 1974’te, o güne kadar bütün diplomatik kanallar zorlanarak, bütün mücadeleler verilerek ve diplomasiyle, barış içinde sorunun çözülmesi için, mezalimin durdurulması için büyük bir mücadele verildi. Ama dünya, o zaman bu mezalime gözlerini yumdu ve başka bir çare kalmadığından Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

KKTC'ye hem ekonomik hem direkt uçuşlar noktasındaki tecrit, ambargoların hiçbirisinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Belki de olmazsa olmaz ön şartlarla, haksızlıkların bir an önce önüne geçilmesi, ondan sonra başka şeylerin konuşulmaya devam etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi büyük bir demokratik olgunlukla tamamlandı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızı da ziyaret edeceğiz. Kıbrıs'ın birlikte hem Türkiye ile hem kendi içinde en doğru ilişki biçimleriyle, en demokratik şekilde ve herkesin yüzünü güldürecek, yarınları ümit ediyoruz."

CHP Genel Başkanı Özel'e parti heyetinin eşlik ettiği ziyaret, karşılıklı hediye teatisi ile son buldu.

Özel, Denktaş ve Küçük'ün anıt mezarlarını ziyaret etti

KKTC programı kapsamında, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün başkent Lefkoşa'daki anıt mezarını ziyaret eden Özel'i burada Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük ve torunu Selen Süheyla Küçük karşıladı.

Özel, anıt mezara çelenk bıraktıktan sonra anıt özel defterini imzaladı.

Fazıl Küçük'ün aile fertleri ile bir süre sohbet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarına ziyarette bulundu.

Denktaş'ın mezarına çelenk koyan Özel, anıt özel defterini imzaladıktan sonra burada bulunan müzeyi ziyaret etti.

Rauf Raif Denktaş'ın oğlu, eski KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile burada sohbet eden Özel, anıt mezardan ayrılırken partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

KKTC siyasi partilerine ziyaret

Özel, KKTC programı sırasında ülkede faaliyet gösteren bazı siyasi partilere ziyarette bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisini (CTP) ziyaret eden Özgür Özel ve beraberindeki parti heyeti, CTP Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Erkut Şahali ile görüştü.

CTP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, iki parti arasında temas ve istişarelerin devam edeceği belirtildi.

KKTC'de faaliyet gösteren Toplumcu Demokrasi Partisini (TDP) ziyaret eden Özel, burada TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ile bir süre görüştü.

KKTC'de yeni kurulan Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisine (TAM) de ziyaret gerçekleştiren Özel, Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ile bir araya geldi.