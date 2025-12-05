  1. Ekonomim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret etti.

Özel'den yoğun bakımdaki Gülşah Durbay'ı ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün öğleden sonra tüm programlarını iptal ederek memleketi Manisa'ya gitti. İlk olarak Manisa Şehir Hastanesi'ne geçen Özel, yoğun bakımda tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret etti. Özel, başhekim ve doktorlardan Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Hastane ziyaretinin ardından ailesinin evine geçen Özel, kısa süre önce gözünden ameliyat olan annesi Şükran Özel ile babasını ziyaret etti.

Özel, daha sonra merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi ve çocuklarını evlerinde ziyaret etti. Manisa'daki temaslarını tamamlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akşam saatlerinde Ankara'ya hareket etti.

