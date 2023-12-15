Özel'den Yunus Emre Göçer açıklaması: Günlerce üstünü kapatmaya çalıştılar, peşini bırakmayacağız
Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkındaki yargı süreci konusunda açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Günlerce üstünü kapatmaya çalıştıkları, kusuru mağdurda aradıkları, tepkiler sonucu adım atmaya mecbur kaldıkları bu olayın peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yargı sürecinin başlayacağının açıklanmasıyla ilgili sosyal mdya hesabından açıklama yaptı.
Özgür Özel, paylaşımında, "Evladımız Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan, ardından yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında yargı sürecinin başlayacağı açıklandı. Günlerce üstünü kapatmaya çalıştıkları, kusuru mağdurda aradıkları, tepkiler sonucu adım atmaya mecbur kaldıkları bu olayın peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
Olay
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 40 yaşındaki oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım'da İstanbul Aksaray istikametine doğru giderken önünde bulunan motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ağır yaralanmasına neden olmuş, olay sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldükten sonra akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.
Mahmud, 2 Aralık'ta havayoluyla Türkiye'den ayrılırken 38 yaşındaki Göçer 6 Aralık günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliye yönelik suç unsuru "taksirle yaralama"dan "taksirle ölüme sebebiyet verme"ye dönüşürken hakkında yakalama kararı 8 Aralık'ta çıkarıldı.