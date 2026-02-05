Özel'den Zeydan Karalar açıklaması: 212 gündür yapılan yanlıştı!

Aziz İhsan Aktaş davasında savcı ara mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu beş CHP'li belediye başkanının tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Mahkeme Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 9 sanık hakkında tahliye kararı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında Karalar'ın 8,5 ay boyunca haksız şekilde tutuklu bulunduğunu belirterek "Bugün verilen karar doğru bir karar ancak daha önce yapılanlar haksızdı" dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün verilen karar sonuçta doğru karar ama bundan önce yapılan, 212 gündür yapılan yanlıştı. Bundan 11 yıl önce Zeydan Karalar, kendisinden önceki belediyenin verdiği bir ihalenin ödemelerini yapıyor. Diyorlar ki; 'ödemeleri düzenli alamıyordu, sen ondan bir şey istedin, biriyle ilişkilendirdin, ondan sonra aldı.' Zeydan Karalar ilk günden ortaya çıkardı ki; belediye başkanı olduğu günden iddia edilen güne kadar da aynı düzende almış, sonrasında da aynı düzende almış. İşin enteresanı, ihale bitince bir daha oraya ihale de vermemiş ve o işleri kendi yapmaya başlamış.

"Burada bir iyi niyet yok, hukuk yok"

Ama yani amaç Adana'da Zeydan Karalar efsanesine çelme çakmak olunca; amaç Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına yürüyüşüne, CHP'nin iktidar yürüyüşüne çelme çakmak olunca, şu deprem şehrinde iki kişiden birinin fazlasının oyunu alarak bir ilin tam mutabakatıyla neredeyse seçilen belediye başkanını bile aldılar götürdüler, sonra ev hapsine koydular. Yani Adıyaman'da 24 saatin 20 saatini Adıyaman için koşan Abdurrahman Tutdere'ye 'evde otur, Adıyaman'a hizmet etme' bile dediler bir süre yani. Burada bir iyi niyet yok, hukuk yok. Yoksa hani olsa bugünkü değerlendirme zaten teknik bir değerlendirme. Zeydan Karalar'a istenen cezayı verseler bile yatarı kalmadı çünkü. Neden? Suçun iddia edildiği tarih, Covid affı movid affı deyince yatarı yok zaten."