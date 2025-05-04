Özel’e saldırı dış basında: Siyasetçilerin güvenliği yeni endişelere yol açtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziki saldırı, dünya basınında geniş yankı buldu. ABD merkezli Associated Press, “İstanbul’da muhalefet liderine saldırı, siyasetçilerin güvenliğine dair kaygıları artırdı” başlığıyla olayı duyururken; Bloomberg, “Türkiye’de tansiyon yükselirken ana muhalefet liderine saldırı” ifadesini kullandı ve saldırganın geçmişte cinayet suçu işlemiş biri olduğuna dikkat çekti.

Associated Press: Türkiye’de siyasetçilerin güvenliğiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme

ABD merkezli Associated Press (AP), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı “İstanbul’da bir kişinin Türk muhalefet liderine saldırması, siyasetçilerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı” başlığıyla dünyaya duyurdu. Haberde, Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM) ayrıldığı sırada Özel’e yaklaşan beyaz saçlı bir kişinin fiziksel saldırıda bulunduğu ifade edildi. Saldırının ardından Türkiye’de siyasetçilerin güvenliğiyle ilgili tartışmaların yeniden gündeme geldiği belirtilen haberde, 2019 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da bir asker cenazesinde benzer bir saldırıya uğradığı hatırlatıldı.

Bloomberg: Siyasetçilerin güvenliği yeni endişelere yol açtı

Bloomberg'in, "Türkiye'nin ana muhalefet liderine, gerginliğin arttığı sırada saldırı" başlıklı haberinde, saldırganın geçmişte cinayet suçu işlemiş biri olduğu bildirildiği kaydedildi. Haberde, söz konusu saldırının, ülkedeki siyasetçilerin güvenliği konusunda yeni endişelere yol açtığı ifade edildi.

TASS: Türkiye'nin muhalefet partisinin genel başkanı İstanbul'da saldırıya uğradı

Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’ın, "Türkiye'nin muhalefet partisinin genel başkanı İstanbul'da saldırıya uğradı” başlıklı haberinde, “Saldırının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel'i telefonla arayarak olayı kınadı ve olayın tüm ayrıntılarının aydınlatılacağı güvencesini verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili ceza davası açtı" ifadelerine yer verildi.

Kathimerini Gazetesi: "Ben Osmanlı torunuyum” diye bağırdı

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin "Türkiye: Muhalefet partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırı" başlıklı haberinde, görgü tanıklarının saldırı sırasında saldırganın “Ben Osmanlı torunuyum” diye bağırdığını söyledikleri aktarıldı. Haberde, "Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisinden olan Özgür Özel'in sağlık durumu iyi" denildi.

ABD merkezli Washington Post ve Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya da Ajansın haberine yer verdi.