Özel'e saldırı sonrası İmamoğlu'ndan tepki: Menfur saldırıyı kınıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğradı.

Törenin bitiminde S.T. adlı kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıya Özel’in korumaları anında müdahale etti. Güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken, saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İmamoğlu'ndan tepki

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden kınama ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. İmamoğlu, saldırıyı "menfur" olarak nitelendirdi ve iktidarın söylemlerine dikkat çekerek eleştirel ifadeler kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum.

Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde ‘telef etmeyi’ konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar.

Geçmiş olsun Sn. Genel Başkanım."