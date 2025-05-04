  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özel'e saldırı sonrası İmamoğlu'ndan tepki: Menfur saldırıyı kınıyorum
Takip Et

Özel'e saldırı sonrası İmamoğlu'ndan tepki: Menfur saldırıyı kınıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziki saldırının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından “geçmiş olsun” mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özel'e saldırı sonrası İmamoğlu'ndan tepki: Menfur saldırıyı kınıyorum
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğradı.

Törenin bitiminde S.T. adlı kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıya Özel’in korumaları anında müdahale etti. Güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken, saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İmamoğlu'ndan tepki

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden kınama ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. İmamoğlu, saldırıyı "menfur" olarak nitelendirdi ve iktidarın söylemlerine dikkat çekerek eleştirel ifadeler kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum.
Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde ‘telef etmeyi’ konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar.
Geçmiş olsun Sn. Genel Başkanım."

Operadan türküye, tiyatrodan caza AKM’de sanat dolu bir haftaOperadan türküye, tiyatrodan caza AKM’de sanat dolu bir haftaYaşam Keyfi

 

6.2'lik depremin ardından deprem gönüllüsü başvuruları 4'e katlandı6.2'lik depremin ardından deprem gönüllüsü başvuruları 4'e katlandıGündem

 

Gündem
Özgür Özel: Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaryosunu Sırrı Süreyya Önder yazdı
Özgür Özel: Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaryosunu Sırrı Süreyya Önder yazdı
AKM'den çıkan kişiler, 'Özgür başkan onurumuzdur' sloganları attı
AKM'den çıkan kişiler, 'Özgür başkan onurumuzdur' sloganları attı
Özgür Özel saldırı sonrası ilk kez konuştu: Kutuplaşmanın kimseye faydası yok
Özgür Özel saldırı sonrası ilk kez konuştu: Kutuplaşmanın kimseye faydası yok
Özgür Özel'e saldıran kişinin kardeşi konuştu: Cinayet işledi, psikolojisi bozuk
Özgür Özel'e saldıran kişinin kardeşi konuştu: Cinayet işledi, psikolojisi bozuk
Özgür Özel'e saldırı: İşte saldırganın ilk ifadesi
Özgür Özel'e saldırı: İşte saldırganın ilk ifadesi
Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti kamuoyuyla paylaşıldı!
Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti kamuoyuyla paylaşıldı!